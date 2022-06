Novorizontino x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (29), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Novorizontino e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Jorge de Biasi, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo encerramento da 15ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com quatro vitórias consecutivas na Segundona, o Vasco, com 30 pontos, mira apenas a liderança.

"A gente aprendeu a jogar a Série B, o formato de como é o campeonato, e isso foi um pulo grande para a gente. Pode ser em casa ou fora, a mentalidade é ganhar e, quando não dá para vencer, a gente também não perde. Um ponto que pode fazer diferença lá na frente", disse Quintero à VascoTV.

Para o confronto fora de casa, o técnico Maurício Souza terá dois desfalques: Gabriel Dias, com tendinopatia, Léo Matos, com problemas particulares, não foi relacionado para a viagem. Weverton segue como titular na lateral direita.

Estes são os relacionados para o duelo contra o Grêmio Novorizontino 💢#VascoDaGama pic.twitter.com/kKXgi4Lcj0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 28, 2022

Do outro lado, o Novorizontino, buscando emplacar a segunda vitória seguida, quer se afastar do risco de rebaixamento e conquistar o primeiro triunfo em casa após quase dois meses.

O técnico Rafael Guanaes não poderá contar com Romário, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Reverson é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nene; Figueiredo, Getúlio e Gabriel Pec.

Possível escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Walber, Joilson, Paulinho e Reverson; Johny Douglas, Danielzinho e Diego Torres; Ronald, Douglas Baggio e Ronaldo.

Desfalques da partida

Vasco:

Gabriel Dias: tendinopatia.

Léo Matos: problemas particulares.

Sarrafiore e Ulisses: cirurgias.

Novorizontino:

Giovanni, Bruno Silva: lesionados.

Romário: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Novorizontino x Vasco DATA Quarta-feira, 29 de junho de 2022 LOCAL Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 0 x 1 Vasco Série B 18 de junho de 2022 Vasco 3 x 0 Operário Série B 24 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Sport Série B 3 de julho de 2022 16h (de Brasília) Criciúma x Vasco Série B 9 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 3 Tombense Série B 18 de junho de 2022 Bahia 0 x 1 Novorizontino Série B 25 de junho de 2022

Próximas partidas