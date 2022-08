Novorizontino x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (25), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Novorizontino e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (25), no Jorge de Biasi, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a vitória sobre o Guarani por 1 a 0 na última rodada, a Ponte Preta, com 32 pontos, entrará em campo sem contar com o volante Felipe Amaral, suspenso. Moisés Ribeiro é o provável substituto.

Do outro lado, o Novorizontino vem de derrota para o Ituano e busca a recuperação em casa, e segue sem contar com Giovanni, Léo Baiano, Gustavo Bochecha e Diego Torres, no departamento médico.

Em oito jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma duas vitórias, contra três do Novorizontino, além de três empates. No primeiro turno da Série B, o Novorizontino venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri; Willean Lepo, Joílson, Ligger e Romário; Jhony Douglas, Danielzinho e Rômulo; Douglas Baggio, Ronaldo e Ronald.

Possível escalação da PONTE PRETA: Caíque França, Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Moisés Ribeiro, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Fessin e Lucca..

Desfalques da partida

Novorizontino:

Giovanni, Léo Baiano, Gustavo Bochecha e Diego Torres: lesionados.

Ponte Preta:

Felipe Amaral: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Novorizontino x Ponte Preta DATA Quinta-feira, 25 de agosto de 2022 LOCAL Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Antonio Adriano de Oliveira (MA)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

VAR: Matheus Delgado Candançan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 3 x 1 Criciúma Série B 14 de agosto de 2022 Ituano 1 x 0 Novorizontino Série B 19 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Novorizontino Série B 30 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Novorizontino x CSA Série B 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 1 Ponte Preta Série B 13 de agosto de 2022 Ponte Preta 1 x 0 Guarani Série B 20 de agosto de 2022

Próximas partidas