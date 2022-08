Novorizontino x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (6), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Novorizontino e Londrina se enfrentam neste sábado (6), no Jorge de Biasi, a partir das 19h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem perder há quatro jogos (dois empates e duas vitórias), o Londrina, com 30 pontos, entrará em campo novamente com algumas mudanças na equipe titular.

Com a saída de Jhonny Lucas, o técnico Adilson Batista pode optar pela entrada do volante Mandaca, enquanto Samuel Santos, lesionado, segue fora. Denílson é o mais cotado para seguir na posição.

Do outro lado, o Novorizontino, que vem de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos, busca reencontrar o caminho da vitória e da recuperação.

"Sabemos que temos um jogo muito importante no sábado contra o Londrina, um time que vem muito bem na tabela, mas a gente tem que pontuar. Estremos jogando em casa, diante do nosso torcedor, temos de fazer um grande jogo, concentrados, para sair com os três pontos", afirmou o atacante Douglas Baggio.

Prováveis escalações

Possível escalação do NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri; Wálber (Rômulo), Rodolfo Filemon e Ligger; Danielzinho, Gustavo Bochecha, Ronald (Welliton) e Romário (Reverson); Quirino (Bruno Costa), Ronaldo e Douglas Baggio.

Possível escalação do LONDRINA: Matheus Nogueira; Denílson (Jeferson), Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca (Felipe Vieira) e Gegê; Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos.

Desfalques da partida

Novorizontino:

Bruno Silva, Bruno Costa e Lucas Frigeri: lesionados.

Londrina:

Samuel Santos: lesionado.

Quando é?

JOGO Novorizontino x Londrina DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 Novorizontino Série B 24 de julho de 2022 Novorizontino 1 x 1 Vila Nova Série B 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Novorizontino Série B 10 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Novorizontino x Criciúma Série B 14 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 2 Londrina Série B 23 de julho de 2022 Londrina 1 x 1 Criciúma Série B 30 de julho de 2022

Próximas partidas