Novorizontino x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Em busca da terceira vitória seguida, o Grêmio volta a campo neste sábado (16); veja como acompanhar na TV

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Grêmio visita o Novorizontino nesta sexta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Jorge de Biasi, pela 30ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Para o confronto fora de casa, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Bitello, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Thiago Santos e Lucas podem aparecer entre os titulares, Thaciano deve substituir Campaz, com lesão muscular na coxa direita.

Do outro lado, o Novorizontino, sem vencer há cinco rodadas (três derrotas e dois empates), soma 33 pontos. A equipe será comandada pela primeira vez pelo técnico Mazola.

"Uma semana de muito trabalho. A gente sabe da importância, não só pelo jogo do Grêmio, mas também pelo jogo com o Guarani, que é logo em sequência. Então são duas decisões, que a gente necessita pontuar e estamos muito focados. Tenho certeza de que vamos conquistar um grande resultado na sexta-feira para dar uma aliviada na tabela, para gente respirar, uma vez que precisamos destes três pontos", afirmou Joílson.

Escalações:

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas, Thiago Santos e Thaciano; Biel, Guilherme e Diego Souza.

Escalação do provável NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri; Willian Lepo, Wálber, Rodolfo Filemon e Paulinho; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha, Danielzinho e Diego Torres; Douglas Baggio e Bruno Costa.

Desfalques

Grêmio

Campaz, com lesão muscular, e Bitello, suspenso, são desfalques certos.

Novorizontino

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 16 de setembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Jorge de Biasi – Novo Horizonte, SP

• Arbitragem: RAMON ABATTI (árbitro), ÉDER ALEXANDRE e MARCYANO DA SILVA (assistentes), THIAGO LUIS (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)