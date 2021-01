Novorizontino x Floresta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo de volta válido pela semifinal da Série D do Brasilerão acontece neste sábado, 23, às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo

Decisão na do Campeonato Brasileiro. e Floresta duelam no jogo de volta da semifinal da competição para garantir uma vaga na grande final. No jogo de ida, os times empataram por 1 a 1 e a decisão de quem passa ficou para este sábado, 23 de janeiro, às 18h (de Brasília) no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de . O duelo terá transmissão da TV na TV aberta e do MyCujoo na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x Floresta DATA Sábado, 23 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte, SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Reprodução/Twitter

A partida terá transmissão ao vivo pla TV Brasil, na TV aberta, e no MyCujoo, streaming gratuito na internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Novorizontino tem um fator decisivo para chegar à primeira final nacional de sua história. Atuando em Novo Horizonte na atual edição da Série D, o Tigre está invicto: foram dez jogos com oito vitórias e apenas dois empates. O treinador Roberto Fonseca terá a volta do experiente zagueiro Bruno Aguiar, suspenso no primeiro jogo.

Pelo lado do time cearense, o técnico Leston Júnior terá força máxima para tentar garantir a vaga na finalíssima da Série D.

Quem vencer o confronto enfrentará ou -SP ou Altos-PI na decisão do título brasileiro da quarta divisão. Os quatro semifinalistas estão na Série C da temporada de 2021 .

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, Edson Silva e Paulinho; Barba, Léo Baiano e Pereira; Danielzinho, Cléo Silva e Guilherme Queiroz.

Provável escalação do Floresta: Douglas Dias, Lito, William Goiano, Eduardo e Fábio Alves; Jô, Marconi e Thalison; Deysinho, Luís Soares e Flávio Torres.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 3 x 0 Fast Clube Série D 10 de janeiro de 2021 Floresta 1 x 1 Novorizontino Série D 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas*

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x 28 de fevereiro de 2021 À confimar Mirassol x Novorizontino Campeonato Paulista 7 de março de 2021 À confimar

* Caso avance para a final da Série D, os jogos de ida e volta da decisão acontecem antes da estreia do time no Campeonato Paulista.

FLORESTA

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 8 x 0 Campo Grande Copa Fares Lopes 18 de janeiro de 2021 Icasa 4 x 0 Floresta Copa Fares Lopes 21 de janeiro de 2021

Próximas partidas