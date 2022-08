Novorizontino x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta domingo (14), pela 24ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e Criciúma se enfrentam neste domingo (14), no estádio Jorge Ismael de Biasi, a partir das 11h (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há quatro partidas, o Novorizontino busca reagir no campeonato dentro de casa. O time do interior paulista está em 13º lugar, com 28 pontos, e não terá Bruno Silva e Lucas Tocantins, lesionados.

Do outro lado, o Criciúma está sem perder há quatro jogos e quer somar pontos para seguir firme em sua caça ao G-4. A equipe catarinense ocupa a 10ª posição, com 30 pontos, perdeu Gustavo e Lohan para o duelo, já que a dupla está suspensa.

Prováveis escalações

Possível escalação da Novorizontino: Lucas Frigeri, Wálber, Rodolfo, Ligger, Paulinho, Jhony Douglas, Barba, Vinícius Leite, Douglas Baggio, Ronaldo e Rômulo.

Possível escalação do Criciúma: Alisson; Marcelo Hermes, Rodrigo, Bocanegra e Hélder; Léo Costa, Arilson e Marquinhos Gabriel; Fellipe Mateus, Thiago Alagoano e Caio Dantas.

Desfalques da partida

Novorizontino:

Bruno Silva e Lucas Tocantins: lesionados.

Criciúma:

Gustavo e Lohan: suspensos.

Quando é?

JOGO Novorizontino x Criciúma DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Estadio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte - SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Lima (MG)

Assistentes: Celso Lima e Leonardo Pereira (MG)

Quarto árbitro: Matheus Candançan (SP)

VAR: Marco Aurelio Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 2 Novorizontino Série B 10 de agosto de 2022 Novorizontino 0 x 1 Londrina Série B 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Novorizontino Série B 19 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Novorizontino x Ponte Preta Série B 25 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 0 x 0 Guarani Série B 10 de agosto de 2022 Criciúma 2 x 1 Guarani de Palhoça Catarinense Série B 8 de agosto de 2022

Próximas partidas