Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Novorizontino e Corinthians se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estadio Jorjão, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming.

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x Corinthians DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL Estadio Jorjão - Novo Horizonte, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, o Premiere,no pay-per-view, e o Paulistão Play,na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, no Estadio Jorjão.

🔜 Última rodada da fase de grupos do Paulistão!⚽



📅 20/03 (domingo)

🆚 Grêmio Novorizontino

🏟 Estádio Jorjão

⏰ 16h (horário de Brasília)#VaiCorinthians pic.twitter.com/MJKRt6IJJF — Corinthians (@Corinthians) March 18, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Apesar de ter garantido vaga nas quartas de final do Paulistão de maneira antecipada, com o primeiro lugar do Grupo A, o Corinthians entra em campo pressionado após a derrota para o Palmeiras no meio da semana por 2 a 1 (a terceira nos três clássicos na primeira fase do Paulistão). Antes, o Timão já havia sido batido por Santos e São Paulo.

"A gente sabe, nosso maior rival é o Palmeiras, uma grande equipe, equipe qualificada. Perdemos os clássicos, mas é levantar a cabeça, sabemos que é uma pressãozinha a mais, mas acho que o time está começando agora, novo treinador, tem que ter tempo de trabalho, sabemos que no Brasil não tem tempo às vezes", afirmou Róger Guedes.

Já o Novorizontino, na lanterna do Grupo B, com apenas três pontos, entra em campo apenas para cumprir tabela. Sem nenhuma vitória conquistada, a equipe soma três empates e oito derrotas no Estadual.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Novorizontino

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 2 Inter de Limeira Paulistão 6 de março de 2022 Botafogo-SP 2 x 1 Novorizontino Paulistão 13 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x CRB Série B 9 de abril de 2022 A definir Vila Nova x Novorizontino Série B 16 de abril de 2022 A definir

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 5 x 0 Ponte Preta Paulistão 12 de março de 2022 Palmeiras 2 x 1 Corinthians Paulistão 17 de março de 2022

Próximas partidas