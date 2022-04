Novorizontino x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Novorizontino e Chapecoense se enfrentam na noite desta terça-feira (26), no estádio Jorge Ismael de biasi, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x Chapecoense DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso da Silva e Ricardo de Souza (MG)

Quarto árbitro: Ilbert Stevam da Silva (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

MAIS INFORMAÇÕES

Em casa, o Novorizontino busca a sua primeira vitória na Série B 2022.

O time do interior paulista é o 15º colocado, com 2 pontos marcados.

Já a Chapecoense quer mais uma vitória longe dos seus domínios.

A Chape está em terceiro lugar, com 5 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Novorizontino Série B 12 de abril de 2022 Londrina 1 x 1 Novorizontino Série B 21 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Novorizontino Série B 1 de maio de 2022 11h (de Brasília) Novorizontino x CRB Série B 4 de maio de 2022 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Vasco Série B 22 de abril de 2022 Grêmio 0 x 1 Chapecoense Série B 15 de abril de 2022

Próximas partidas