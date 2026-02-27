Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Paulistão 2026

O Novorizontino recebe o Corinthians neste sábado (28), às 20h30 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão de 2026. A bola rola no gramado do Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, com transmissão ao vivo de Record, CazéTV, TNT e HBO Max (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa finalizou a fase de pontos corridos na primeira colocação, com 16 pontos conquistados e retrospecto de cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito partidas. Nas quartas de final, o Tigre bateu o Santos por 2 a 1, em uma partida emocionante. Rômulo começou marcando no final do primeiro tempo após Neymar errar um passe perto de sua área, levando à roubada de bola e gol do Novorizontino. Depois do intervalo, aos 65 minutos, Gabriel Bontempo empatou o jogo, e a partida se manteve dramática até os minutos finais. Quando parecia que a disputa de pênaltis seria inevitável, o volante Léo Naldi, aos cinco minutos dos acréscimos, subiu mais alto do que a defesa santista e cabeceou para dentro das redes, dando a classificação para o Novorizontino.

Do outro lado, o Corinthians terminou a fase inicial com 14 pontos somados ao longo das oito partidas, acumulando quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Nas quartas de final, a equipe também viveu um jogo dramático, ao tomar um gol de Zé Vitor, da Portuguesa, aos 37 minutos de jogo. A Lusa ainda poderia ter ampliado com o pênalti cobrado pelo atacante Renê, mas Hugo Souza pegou a cobrança. Com muito drama e emoção, o Timão buscou o empate aos 92 minutos, com Vitinho marcando o gol para os alvinegros. A partida foi, então, direto para as penalidades máximas, onde Hugo novamente prosperou ao catar duas cobranças (inclusive, outra de Renê, que perdeu a segunda chance na partida), garantindo a classificação do Timão à semifinal.

O retrospecto do Timão contra o Novorizontino é altamente favorável. Nas últimas 10 partidas, são sete vitórias contra duas do Tigre, além de um empate. O último jogo disputado entre os dois, válido pela Copa do Brasil de 2025, acabou em 1 a 0 para o time de Dorival Júnior.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Maykon e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

Desfalques

Novorizontino

Lesionados: Renato Palm, Marlon e Hélio Borges. Dúvidas: Arthur Barbosa e Héctor.

Corinthians

Lesionados: Yuri Alberto e Matheus Pereira. Dúvidas: Kaio César

Quando é?