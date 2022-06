Novorizontino 2 x 0 Vasco: os gols e polêmica do VAR no jogo da Série B

O Cruzmaltino sofreu sua primeira derrota na segunda divisão de 2022

Caiu o último invicto da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao perder por 2 a 0 para o Novorizontino, nesta quarta-feira (29), o Vasco da Gama deu adeus à campanha de 14 jogos sem derrotas na segundona.

Vice-líder da Série B, o Vasco perdeu o primeiro jogo da temporada do Brasileirão e, consequentemente, a chance de encostar no Cruzeiro ao ser superado pelo Novorizontino, que não vencia há sete jogos. O Cruzmaltino, porém, ficou na bronca com a arbitragem.

O time paulista abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, com Jhony Douglas, que mandou para a rede após desviou de cabeça de Paulinho em um escanteio cobrado na segunda trave. O lance foi muito analisado pelo VAR, que demorou quase dois minutos para indicar que a arbitragem deveria validar o gol. Foi o primeiro tento sofrido pelo Vasco em três jogos.

O primeiro tempo acabou com a vitória simples dos donos da casa, que ainda chegaram outras vezes, mas pararam em Thiago Rodrigues. O goleiro Cruzmaltino salvou boas chances do Novorizontino, que foi ligeiramente superior no primeiro tempo, que teve o Vasco parecendo um pouco desligado em campo, e com apenas um chute no alvo.

No segundo tempo, novamente, o Novorizontino teve melhores chances, e aproveitou para ampliar a vantagem aos 14 minutos, com Douglas Baggio. Novamente em uma jogada de Paulinho, um cruzamento pelo lado direito passa por todo mundo, até encontrar o camisa 7 na esquerda, que dominou e chutou forte por cima de Thiago Rodrigues.

O Vasco chegou a ter boas chances para diminuir o placar, mas não aproveitou. Além disso, a partir dos 30 minutos da segunda etapa, passou a jogar com um a menos ao ter Anderson Conceição expulso, ao levar um vermelho direto por parar um ataque claro dos adversários.