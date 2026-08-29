O Real Madrid conseguiu fechar uma nova contratação para o setor defensivo durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "O Real Madrid fechou a contratação do zagueiro central Sergio Martínez, de 19 anos, vindo do Racing Santander".

E o especialista no mercado de transferências acrescentou: "Martínez se juntará ao Real Madrid imediatamente, sem ser emprestado ao Racing Santander".





E prosseguiu: "A transferência de Sergio Martínez para o Real Madrid foi de 3 milhões de euros, e seu contrato com o clube merengue se estenderá até junho de 2030".

Romano continuou: "O defensor recusou propostas de clubes ingleses, alemães e sauditas para se juntar ao Real Madrid".

E concluiu: "José Mourinho participou da escolha da contratação, e Martínez também treinará com o time principal, já que é visto no clube como um grande talento".

Vale lembrar que José Mourinho, técnico do Real Madrid, já havia apostado na contratação de Carlos Espí, de 21 anos, neste verão, e o jogador tem tido um papel de destaque com o clube merengue nesta temporada de verão.



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