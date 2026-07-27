Ibrahima Tounkara, médio internacional espanhol de origem gambiana, continua a impressionar no estágio de preparação do Barcelona para a nova temporada, apesar de ainda não ter completado 16 anos, tornando-se o único nascido em 2010 no grupo do treinador alemão Hansi Flick, num forte indício da possibilidade de permanecer na equipa principal em vez de jogar na equipa B, como estava previsto.

O jornal catalão "Sport" adiantou que, segundo fontes próximas do clube catalão, Flick não hesitou em incluir Tounkara num grande grupo de jogadores jovens que iniciaram o período de preparação para a temporada com a equipa principal. O jovem jogador deslumbrou todos com o seu físico impressionante, além das suas qualidades técnicas e da sua força física, o que deixou mais do que um jogador da equipa principal, que não haviam participado com ele em muitos treinos, extremamente surpreendidos com o seu nível.

Três minutos foram suficientes

Tounkara aproveitou o primeiro jogo de pré-temporada do Barcelona, antes do arranque da época, para provar o seu valor, marcando o terceiro golo dos blaugrana na vitória sobre o CE Europa (4-1), na passada sexta-feira, depois de receber um passe de Álex González e arrancar para colocar a bola nas redes de forma extraordinária, apesar da apertada marcação defensiva.

O mais notável é que o golo surgiu apenas três minutos após a sua entrada em campo, no estádio Tito Vilanova, onde Flick fez alterações profundas no onze após o intervalo, confirmando o impacto assinalável que o jovem jogador demonstrara nos treinos anteriores, o que levou o técnico alemão a dar-lhe a oportunidade cedo.

Permanência possível

Tounkara tem plena consciência de que o caminho à sua frente é longo e de que, em princípio, está previsto que jogue esta temporada na equipa B, mas o seu desempenho notável no estágio de preparação deixou todas as opções em aberto, incluindo a possibilidade de permanecer na equipa principal, sobretudo perante a lesão de alguns jogadores (Ronald Araújo, Alejandro Baldé e Fermín) e o iminente empréstimo de Marc-André ter Stegen ao Ajax de Amesterdão.

O Barcelona prepara-se atualmente para uma digressão de preparação em Inglaterra, onde Flick planeia manter a base da equipa titular que o acompanhou desde o início do período de preparação para a temporada, dada a continuada ausência dos restantes jogadores internacionais (todos os jogadores espanhóis, Koundé e Gordon), de férias após o Mundial de 2026.

As fontes garantiram que Flick continuará seguramente a observar Tounkara de perto durante a digressão de preparação, apesar de ainda ter muito a aprender, como seria de esperar nesta idade, mas possui um potencial enorme que faz dele o próximo grande talento saído da academia de La Masia, e que continuará sem dúvida a ocupar as primeiras páginas dos jornais no período que se avizinha.

Recorde-se que Tounkara é o jogador mais novo do atual grupo que se prepara para a nova temporada, mas o seu físico forte e as suas elevadas qualidades técnicas fizeram-no superar vários jogadores mais velhos, num claro indício de que o Barcelona poderá estar perante uma nova estrela em ascensão saída da célebre fábrica de talentos de La Masia.