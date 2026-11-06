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O caminho até Wembley ganhou oficialmente uma nova cara, com a Mitre apresentando as bolas dos jogos da Copa da Inglaterra de 2026/27. Combinando décadas de tradição com tecnologia de voo de ponta, os novos designs buscam captar o espírito único da competição de copa nacional mais famosa do mundo.

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Novos designs para uma competição histórica

A fabricante britânica Mitre revelou as bolas Ultimax Pro que serão usadas nas competições masculina e feminina da Copa da Inglaterra na temporada 2026-27. A versão masculina traz uma combinação marcante de branco, vermelho e preto, com destaque para uma faixa prateada que representa a trajetória até Wembley. Já a bola da Copa da Inglaterra feminina apresenta uma mistura vibrante de verde-limão, roxo e preto, com chevrons metálicos inspirados no troféu da competição.

Além das novas bolas, a Mitre lançou uma série de conteúdo voltada ao futebol amador, intitulada “What Do You Call It?” (“Como você chama isso?”). A campanha gira em torno de uma brincadeira clássica dos campos de futebol, muitas vezes chamada de Wembley ou Doubles, e oferece a jogadores comuns a chance de ganhar uma experiência VIP nas respectivas finais da Copa da Inglaterra.

Uma homenagem às raízes do futebol

Alex Roberts, responsável pela marca Mitre, explicou que os novos designs foram criados para homenagear a rica história da competição nacional. Ele ressaltou o desejo da marca de produzir uma bola que refletisse as histórias únicas surgidas em todos os níveis do futebol inglês.

“A Emirates FA Cup é uma competição incrivelmente especial para todos os níveis do futebol, e queríamos criar uma bola oficial que celebrasse as histórias extraordinárias que ela proporciona”, disse Roberts. “Temos orgulho de apresentar a bola de 2026-27, que combina um design marcante com tecnologia de alto desempenho de uma forma que só a Mitre consegue oferecer.”

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Ao falar sobre o novo torneio de futebol amador, acrescentou: “Também queríamos celebrar a ligação única da competição com todos os níveis do futebol. Quer você chame a brincadeira de FA Cup Doubles, Wembley, Knockouts ou qualquer outra coisa, ela representa tudo o que a competição significa: qualquer um pode ter seu momento.”

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Feita para o futebol moderno

Além da aparência marcante, a nova Ultimax Pro traz melhorias técnicas significativas para o campo. A Mitre adotou uma construção de seis painéis projetada para aumentar tanto a estabilidade da trajetória quanto a durabilidade da bola.

As bolas têm 20% mais espuma de amortecimento para melhorar o controle, enquanto ajustes aerodinâmicos reduziram em 10% a resistência do ar durante o voo. Além disso, as costuras termocoladas garantem absorção mínima de água, assegurando um desempenho consistente independentemente do conhecido clima britânico.

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O caminho até a grande final

Na série “What Do You Call It?”, duplas disputarão eliminatórias regionais apresentadas por Tom Garratt e Olivia Buzaglo. Para garantir uma vaga na grande final, os participantes terão de superar ScouseGK, personalidade da internet que estará no gol, em confrontos com arbitragem de Behind the Whistle.

Para clubes profissionais e semiprofissionais, as novas bolas logo se tornarão presença habitual nos centros de treinamento durante a preparação para a Copa da Inglaterra de 2026-27. Como as primeiras fases preliminares tradicionalmente começam no fim do verão, os aspirantes de fora das ligas profissionais serão os primeiros a testar a nova Ultimax Pro em partidas oficiais.