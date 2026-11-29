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O Schalke leva 8 a 1 do Paderborn. Um dia depois, o time amador também é goleado.

Após a derrota por 8 a 1 do Schalke 04 para o SC Paderborn na Bundesliga, o segundo time do clube também sofreu uma goleada diante da equipe do leste da Vestfália no dia seguinte.

O time amador do Schalke perdeu por 5 a 1 (2 a 0) para o Paderborn II pela Regionalliga West. Ex-promessa do Bayern de Munique, Oliver Batista Meier quase acabou sozinho com o S04. Contratado no verão, ele marcou três gols pela equipe reserva do Paderborn, aos 17 minutos, de pênalti, aos 33 e aos 60.

Albert Millgramm, aos 78 minutos, e Luka Duric, aos 83, marcaram os outros gols do Paderborn. Pelo Schalke, apenas o turco Ayman Gulasi, jogador da seleção sub-20, balançou a rede, aos 47. Na tabela da Regionalliga West, o Paderborn II subiu para a sexta posição, enquanto o time amador do Schalke ocupa o 12º lugar após 18 rodadas.

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No dia anterior, os profissionais do Schalke também haviam sofrido uma dura derrota para o Paderborn. Após o vexame por 8 a 1 (3 a 0) para o Schalke , até Miron Muslic, técnico do S04 conhecido pelo otimismo, deixou transparecer o desespero.

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"É uma vergonha, e sinto muita vergonha. Fizemos muitos torcedores do Schalke passarem uma vergonha imensa", disparou o austríaco , antes de criticar duramente seus jogadores: "O time está destruindo rapidamente o que construímos juntos com muito esforço ao longo do último ano e meio. Com a configuração atual, não temos nível para a Bundesliga."

Getty Images

Declarações de Miron Muslic após vexame do Schalke são criticadas

A crise, que se agrava com nove jogos oficiais consecutivos sem vitória, não poderia vir em pior momento. O Schalke não apenas sofreu contra o Paderborn, em uma única partida, mais gols do que marcou até agora nesta temporada. A apenas uma semana do primeiro clássico do Ruhr contra o Borussia Dortmund em três anos, o time sofreu sua maior derrota desde o 8 a 0 diante do Bayern de Munique, em setembro de 2020.

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Muslic, que vinha defendendo seu time nas últimas semanas, fez duras críticas aos jogadores. "Não importa o que tentemos como comissão técnica, nada dá resultado", lamentou o treinador de 44 anos. "Com exceção de Loris Karius, ninguém consegue render no seu máximo. Nenhum dos líderes consegue conduzir o time."

As declarações do técnico do Schalke foram duras e não foram bem recebidas por todos : "Eu o teria demitido imediatamente após a entrevista", disse o ex-jogador da Bundesliga Stefan Schnoor no programa Doppelpass, da Sport1 . Ele justificou sua opinião com a falta de respostas de Muslic, que o próprio treinador havia admitido abertamente em seu desabafo.

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"Ele disse, em outras palavras: 'Desde o início da temporada, eu e minha comissão técnica fazemos de tudo, e o time não assimila'", explicou Schnoor sobre sua opinião controversa.