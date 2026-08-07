Novo vazamento de dados atinge o Ajax: clube faz apelo urgente aos torcedores

O Ajax voltou a se envolver em um vazamento de dados, como o clube confirma em um e-mail aos próprios torcedores. Desta vez, nenhum dado vazou do próprio clube de Amsterdã, mas sim da CEVA Logistics, uma empresa externa com a qual o Ajax trabalha.

Várias outras empresas também foram afetadas pelo incidente na empresa de logística. Ainda há falta de clareza sobre a dimensão exata do vazamento de dados e, segundo a NOS, a CEVA não pode confirmar neste momento que nenhum dado pessoal tenha sido obtido indevidamente.

O Ajax ressalta que determinados dados sensíveis, em todo caso, não estiveram envolvidos no incidente. Trata-se de dados de pagamento, números de contas bancárias, dados de cartão de crédito, nomes de usuário e senhas.

Ainda assim, o clube pede à sua torcida que tenha cautela extra nos próximos dias. Os torcedores são orientados a permanecer atentos a possíveis mensagens de phishing que possam ser enviadas em decorrência do vazamento de dados.

O Ajax já notificou o incidente à Autoridade de Proteção de Dados. Enquanto isso, ainda está em andamento uma investigação para esclarecer exatamente quais dados foram afetados e quais são as consequências disso.

O vazamento de dados também tem consequências para os torcedores que fizeram recentemente algum pedido na loja oficial do Ajax. Isso porque a CEVA Logistics é responsável pelas entregas e devoluções da loja virtual do clube de Amsterdã.

Por causa do incidente, pedidos e devoluções podem sofrer atrasos. Ainda não está claro, neste momento, por quanto tempo os problemas vão continuar.

Não é a primeira vez que o Ajax enfrenta um vazamento de dados. Em março, veio à tona que o próprio clube havia sido atingido por uma falha de segurança que tornou possível, entre outras coisas, roubar carnês de temporada e suspender proibições de acesso ao estádio.