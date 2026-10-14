Depois de sua permanência, que acabou sendo surpreendente, em Colônia, acompanhada de um aumento salarial generoso e da prestigiosa camisa 10, El Mala aparentemente terá a oportunidade de ganhar ainda mais destaque. Segundo a Sport Bild, foram prometidas ao talentoso jogador mais liberdades em campo para que ele possa explorar ainda melhor suas qualidades, com menos restrições de posicionamento.

Já na comemorada vitória por 2 a 1 no clássico contra o Borussia Mönchengladbach, no fim de semana, foi possível perceber que El Mala estava menos preso à sua posição nominal na ponta esquerda e, em determinadas situações, atuava bem mais pelo centro. A reportagem fala em uma "função de atacante em meio período", já que o Colônia enfrenta atualmente um problema urgente no ataque devido aos desfalques de Thijs Dallinga (26 anos, ruptura do ligamento cruzado) e Ragnar Ache (28 anos, ruptura de fibras musculares).

Uma mudança que também deu resultado contra o Gladbach. Após o gol da vitória marcado por El Mala, Wagner, que poderia ter perdido o emprego em caso de derrota, explicou: "Said precisa aproveitar seus momentos. Quando fica aberto e pode ser marcado com facilidade na ponta, ele costuma ter dificuldades, porque a marcação pode dobrar em cima dele. Mas, quando pode se deslocar do centro para a ponta, não é tão fácil marcá-lo e ele tem mais chances de encontrar um espaço. Precisamos garantir que ele tenha essa liberdade. E, se pudermos levá-lo a isso por meio de uma posição mais central, isso o torna um jogador melhor."

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Said El Mala como atacante? Não é uma novidade completa

El Mala, porém, já havia desempenhado essa função em parte da temporada passada, por isso a ideia não pode ser atribuída apenas a Wagner. "Depois dos desfalques dos atacantes, Said também perguntou logo se poderia voltar a ser opção para a posição, porque se sente bem ali e quer melhorar", destacou o técnico do FC.

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Contra o Gladbach, El Mala marcou seu segundo gol na temporada, em sua quinta partida somando todas as competições. Durante a pausa para as seleções, ele também havia estreado pela seleção alemã sob o comando do novo técnico, Jürgen Klopp.

Em Colônia, El Mala espera agora dar o próximo passo em seu desenvolvimento, algo que originalmente pretendia iniciar no verão com uma transferência para um clube de ponta. O BVB chegou a ser considerado a opção mais provável, até que o Borussia Dortmund desistiu da disputa após duras negociações com o FC sobre o preço, e El Mala assinou um contrato até 2031. Não há cláusula de rescisão.



