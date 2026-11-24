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O novo técnico do Manchester United, Mauricio Pochettino, estaria de olho no atacante Mathis Albert, prodígio de 17 anos da seleção dos Estados Unidos insatisfeito com seu espaço no Borussia Dortmund. O argentino trabalhou com o jovem quando comandava a seleção norte-americana e pode lhe oferecer uma oportunidade em Old Trafford caso ele continue a ter poucos minutos na Alemanha.

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Pochettino acompanha jovem insatisfeito no Dortmund

Segundo a Sky Germany, Pochettino pode pressionar o Manchester United a contratar Albert diante da falta de oportunidades regulares do jovem no Dortmund. O atacante de 17 anos disputou apenas 128 minutos em três jogos nesta temporada, situação que o deixou insatisfeito. No sábado, ele recebeu uma rara oportunidade ao entrar em campo aos 72 minutos da vitória do Dortmund por 1 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach .

Argentino admira o jovem atacante norte-americano

Pochettino conhece bem as qualidades de Albert. Ele ajudou no desenvolvimento do jovem no início da carreira e o convocou para a seleção principal durante sua passagem pelo comando dos Estados Unidos. Após sua recente chegada a Old Trafford , a ligação entre os dois ganhou novo impulso enquanto o Manchester United planeja o futuro.

A reportagem afirma que Pochettino continua admirando muito seu ex-comandado na seleção e acredita que "Albert precisa jogar" para realizar seu potencial. Se a situação do jovem na Bundesliga não melhorar nos próximos meses, o técnico argentino pode lhe oferecer a chance de jogar com mais regularidade pela equipe principal na Inglaterra.

Jovem já quebrou recorde da seleção dos EUA

Considerado um dos jogadores mais promissores das categorias de base do Dortmund, Albert ainda espera se firmar na equipe principal na Alemanha. Em todas as competições, ele disputou quatro partidas pelo time principal do clube. Sua única atuação como titular até agora ocorreu na primeira fase da Copa da Alemanha, no início de setembro.

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Pela seleção, porém, ele já soma cinco jogos pelos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2026, marcou na vitória por 4 a 2 sobre o Chile, aos 17 anos e 131 dias , e se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol pela seleção masculina dos EUA, em apenas sua segunda partida. Quatro dias depois, porém, Cavan Sullivan superou a marca contra o México, aos 17 anos e seis dias.

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Janela de verão pode ser decisiva

Uma transferência na janela de inverno está descartada por enquanto. Segundo o veículo alemão, Albert quer primeiro ver como se desenrola o restante da temporada. Ele vai acompanhar de perto seu tempo de jogo no Dortmund nos próximos meses antes de decidir seu próximo passo. Se a insatisfação persistir, Pochettino e o Manchester United estarão prontos para apresentar uma proposta concreta no verão.