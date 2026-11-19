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Mauricio Pochettino chegou oficialmente ao Manchester United e já busca reforçar o elenco com um jogador que comandou na seleção dos EUA. Segundo relatos, o técnico argentino prioriza a contratação de um destaque de La Liga que conhece muito bem de sua passagem pela equipe nacional.

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Manchester United avalia contratar lateral do Villarreal em janeiro

Segundo o The Daily Telegraph, o Manchester United discutiu uma investida em janeiro pelo lateral Alex Freeman, de 22 anos, do Villarreal. Confirmado na semana passada como sucessor de Michael Carrick, Pochettino, novo técnico do Manchester United, terá respaldo para contratar um lateral e um atacante na próxima janela.

Freeman tem se destacado desde que chegou ao Villarreal, em janeiro de 2026, e se tornou uma peça importante da equipe titular sob o comando de Inigo Perez. Depois de começar a carreira como ponta, firmou-se na lateral direita e também mostrou versatilidade para atuar pela esquerda.

O ex-técnico de Tottenham e Chelsea já comandou Freeman na seleção dos EUA. Pochettino deu ao defensor sua primeira oportunidade pela seleção principal e o escalou como titular em quatro dos cinco jogos dos EUA na Copa do Mundo.

Pochettino elogia potencial de Freeman para estar entre os melhores do mundo

Pochettino deixou clara sua admiração por Freeman em junho, depois que o jovem marcou na vitória dos EUA sobre a Austrália na Copa do Mundo. Ao comentar a evolução do jogador após a partida, o técnico argentino elogiou sua mentalidade e seu potencial.

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"Ele é muito humilde, tem um perfil incrível e sempre escuta", disse Pochettino. "É muito prazeroso conviver com ele, treiná-lo, e [ele] é um jogador incrível. Para mim, [ele tem potencial] para ser um dos melhores jogadores do mundo em sua posição."

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Reforços para a defesa são prioridade de Pochettino

Freeman não é o único jogador da seleção dos EUA na mira do United. O lateral esquerdo Antonee Robinson , do Fulham, e o atacante Folarin Balogun, da seleção dos EUA também foram ligados a possíveis transferências em janeiro. Depois de evitar grandes investimentos na defesa na janela anterior, o United pode voltar a buscar reforços para o setor em 2027, e Zamora apontou Robinson como um nome que pode entrar na discussão.

Em entrevista à GOAL, ele disse: "Acho que sim. [Robinson] tem sido relativamente consistente como lateral ao longo dos anos. Ele pode ser uma opção, já que agora tem muita experiência. Jogou muitos anos na Premier League e, obviamente, também pela seleção, então é outro bom jogador que segue se destacando pelo Fulham. Para ser sincero, tenho curiosidade para ver como eles se saem sob o comando de [Alvaro] Arbeloa."

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Duelo com o Liverpool vem antes da busca por reforços em janeiro

Antes de voltar as atenções para as contratações de janeiro, Pochettino terá um teste imediato à beira do campo. Chegando hoje a Manchester , o novo técnico se prepara para comandar seu primeiro jogo, fora de casa contra o Liverpool, neste fim de semana.

O desempenho das opções atuais do United nas próximas semanas vai definir a lista final de desejos de Pochettino para a janela de inverno. Se ele insistir em voltar a trabalhar com Freeman, o United terá de convencer o Villarreal a abrir mão de um titular importante no meio da temporada.