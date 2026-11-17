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Recém-contratado pelo Crystal Palace, Thomas Frank prepara uma investida imediata para tirar do Chelsea, rival na Premier League, o especialista em bolas paradas Bernardo Cueva. Após assinar contrato de dois anos e meio em Selhurst Park, o técnico dinamarquês quer voltar a trabalhar com seu ex-colega de Brentford, afastado das funções que exercia sob o comando de Xabi Alonso.

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Crystal Palace planeja investida no Chelsea

Segundo o Daily Mail, o Palace se prepara para procurar o Chelsea e negociar a contratação do mexicano Cueva, de 39 anos, para a nova comissão técnica de Frank no sul de Londres. Sem trabalhar desde que foi demitido pelo Tottenham Hotspur em fevereiro, Frank foi apresentado pelo lanterna da Premier League e aceitou uma redução salarial significativa em relação ao que recebia no Tottenham, embora vá ganhar mais que seu antecessor, Pierre Sage. Em suas passagens por Brentford e Tottenham, o dinamarquês registrou 34% de vitórias em 178 jogos na primeira divisão.

Novo técnico expressa orgulho na chegada

Ao substituir Sage, que foi demitido na semana passada após vencer apenas dois dos dez jogos que comandou na liga, Frank falou sobre sua empolgação ao assumir o cargo em Selhurst Park.

Após sua apresentação, o novo técnico do Palace disse: "É uma honra estar aqui e comandar este clube fantástico. Estou muito, muito ansioso para começar.

"O Crystal Palace é um clube icônico na Inglaterra e na Premier League. Vou fazer tudo o que puder para ajudar e apoiar os jogadores e todos que estão aqui, e estou muito ansioso para conhecê-los."

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Especialista em bolas paradas perdeu espaço no Chelsea

Cueva trabalhou anteriormente no Chivas, do México, e na seleção masculina da Noruega antes de chegar ao Brentford em 2020. Lá, ajudou o time de Frank a conquistar o acesso à Premier League e obteve a licença UEFA Pro pela Federação Inglesa de Futebol. O Chelsea pagou cerca de £ 1 milhão em compensação para contratá-lo em 2024 e preencher a lacuna deixada pela ida de Anthony Barry ao Bayern de Munique.

No entanto, o Daily Mail Sport revelou no verão passado que as funções de Cueva mudaram após duas temporadas, quando o time de Xabi Alonso contratou Austin MacPhee, vindo do Aston Villa, para comandar o trabalho com bolas paradas. Embora fontes do clube tenham insistido que a mudança não foi um rebaixamento e ele continue listado no site do Chelsea como analista técnico da equipe principal, Cueva não tem sido visto nos treinos em Cobham nem nos jogos em Stamford Bridge, enquanto trabalha nos bastidores como analista.

Próximo clássico londrino aumenta a expectativa

Se o Crystal Palace chegar a um acordo de compensação com o rival londrino, Cueva voltará a ter uma função de destaque à beira do campo ao lado de seu ex-chefe, enquanto o Palace luta para permanecer na primeira divisão. As negociações entre os dois clubes acrescentarão ainda mais expectativa ao próximo confronto entre eles pela Premier League, no oeste de Londres. Frank deve levar sua nova equipe a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea de Alonso daqui a duas semanas, na quarta-feira, 2 de dezembro.