Novo técnico da seleção portuguesa não se importa com a situação de Cristiano Ronaldo (41): “Eu disse ao Neymar...”

Jorge Jesus foi apresentado na sexta-feira como o novo técnico da seleção de Portugal. O treinador de 71 anos afirmou, entre outras coisas, na coletiva de imprensa realizada para a ocasião, não se impressionar com “grandes nomes”, quando questionado sobre a situação de Cristiano Ronaldo (41).

Portugal decepcionou no último Mundial. O técnico Roberto Martínez levou sua equipe, com alguma dificuldade, às oitavas de final, com uma vitória sobre o Uzbequistão e empates contra a República Democrática do Congo e a Colômbia.

Nessa fase, a equipe derrotou a Croácia (2 a 1), em parte graças a um lance polêmico nos acréscimos. Nas oitavas de final, a equipe sofreu uma derrota bastante desanimadora para a Espanha, que marcou o único gol nos acréscimos (1 a 0).

Portugal se mostrou impotente diante de seu vizinho e sofreu, assim, uma eliminação sem glória, o que levou à demissão de Martínez. Jesus deve agora ajudar Portugal a se recuperar. A grande questão é como será sua política de convocação, mas o técnico, pelo menos, não se deixa influenciar por grandes nomes.

“Nossa equipe tem uma média de idade de 28 anos. Para mim, isso não é problema. O que importa é o valor. Se você tem 17 ou 18 anos e tem qualidade, será incluído na equipe. Além disso, já há doze jogadores que trabalharam comigo.”

Foi assim que Jesus trabalhou com Ronaldo na última temporada no Al-Nassr. “Não o avalio com base na idade. Ele treinou comigo durante um ano. Não teve lesões. Corria oito quilômetros por partida, o que é muito bom para um atacante.”

“As estatísticas dele me deram a sensação de que eu podia contar com ele. Se eu achava que ele devia jogar, ele jogava. Se eu achava que ele não devia jogar, eu nem o deixava entrar em campo, ou nem sequer o colocava no banco.”

Em seguida, Jesus foi questionado, entre outras coisas, sobre a maneira como Martínez lidava com Ronaldo. O espanhol era frequentemente criticado por manter Ronaldo em campo a qualquer custo, mesmo quando sua equipe parecia se beneficiar com a entrada de um substituto descansado, como Gonçalo Ramos, por exemplo.

“O jogo é que manda”, diz Jesus sobre isso. “O que importa é o desempenho do jogador. Se ele não estiver jogando bem, seja quem for... Se precisar ser substituído, isso acontece. O nome não importa. Já treinei dois dos melhores jogadores do mundo.”

“Não vou treinar o terceiro, Messi. Treinei Ronaldo e treinei Neymar. E, certa vez, disse ao Neymar: ‘Você, está fora.’ O que eu achar que é melhor para a seleção nacional, é o que vai acontecer”, afirmou Jesus, que trabalhou com Neymar por um ano e meio no Al-Hilal.