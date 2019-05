Guardiola teria se encontrado com a Juventus; as novidades do substituto de Allegri

Equipe de Cristiano Ronaldo terá mudança de comando para a próxima temporada

Equipe que domina a nesta década, a terá um novo treinador para a próxima temporada. O clube confirmou que Massimiliano Allegrinão permanecerá apesar do trabalho recheado de títulos. O técnico conquistou praticamente tudo o que disputou: cinco das oito edições consecutivas da vencidas pela Vecchia Signora, quatro Copas da Itália e duas Supercopas da Itália.

A grande lacuna ficou por conta da , em que Allegri alcançou a final em 2015 e 2017. Nesta temporada, a Juventus caiu ainda nas quartas de final mesmo com a presença de Cristiano Ronaldo.

E quem assumirá o vácuo deixado pelo treinador? O noticiário esportivo na Europa traz muitos concorrentes, e a Goal relaciona as novidades sobre a busca da Juventus pelo seu novo técnico.

PEP GUARDIOLA

Treinador mais badalado do mundo, Pep Guardiola é sonho de qualquer clube. Segundo parte da imprensa italiana, a situação também é assim na Juventus. O jornalista Luigi Guelpa, do diário Il Giornale , publicou que o catalão teria um acordo verbal para ser o comandante da equipe de Turim. Nesta terça (21), a rádio espanhola Onda Cero informou que o técnico teria até se encontrado em Milão com diretores do clube.

Entretanto, o próprio Guardiola nega qualquer possibilidade de assumir a Velha Senhora. Após garantir o bicampeonato da Premier League com o , o técnico afirmou que seguirá na .

"Quantas vezes preciso dizer? Não vou para a Juventus. Não vou me mudar para a Itália. Vou ficar, se quiserem, mais duas temporadas. Tenho contrato. Estou satisfeito trabalhando aqui. Não vou a lugar algum", avisou.

JOSÉ MOURINHO

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport , José Mourinho seria uma das opções cogitadas para assumir a Velha Senhora. De acordo com a publicação, há duas pessoas dentro que pedem para que o novo técnico seja o ex-treinador do . Uma delas, logicamente, é seu representante Jorge Mendes, e o outro parece ser Cristiano Ronaldo. Mesmo com as desavenças que ocorreram na época em que trabalhavam no , CR7 teria apoiado a contratação do compatriota.

Os astros de estiveram juntos no clube Merengue entre os anos de 2010 e 2013. Na época, tiveram alguns problemas de relacionamento e já trocaram algumas provocações publicamente, mas de acordo com o que o jornal sugere, isso já foi superado pelo jogador.

MAURICIO POCHETTINO

Pochettino ainda não venceu títulos com o , mas seu trabalho é coberto de elogios. O argentino conseguiu manter os Spurs na luta pelas primeiras posições da Premier League nas últimas temporadas e, mesmo sem contratações, levou a equipe londrina à final da Champions League.

Valorizado, o técnico já foi especulado no Real Madrid antes do retorno de Zinedine Zidane e também estaria na lista da Juventus. Pochettino já avisou ao Tottenham que não pretende seguir no clube caso não exista um plano bem definido para as próximas temporadas, o que facilitaria o trabalho dos italianos.

MAURIZIO SARRI

A temporada turbulenta do pode faciltar a vida da Juventus na busca pelo novo treinador. Os Blues terminaram a Premier League na terceira posição e estão na final da , mas o clima interno não foi simples, com desrespeito do goleiro Kepa ao técnico Maurizio Sarri, incômodo da torcida com o treinador e declarações de Eden Hazard que acenam com uma provável saída.

Sarri chegou no início da temporada 2018/19 depois de trabalho elogiado pelo e promoveu mudanças profundas. Para bancar o meio-campista Jorginho, que trouxe consigo do time napoitano, deslocou o ídolo N'Golo Kanté para outra posição mais avançada. Além disso, sem confiança em Alvaro Morata e Olivier Giroud, chegou a escalar Hazard como um falso nove.

As alterações nas partes que mais funcionavam do time trouxeram pressão sobre Sarri, que pode deixar Stamford Bridge mesmo com o possível título da Europa League. E, segundo a imprensa inglesa, o substituto seria Frank Lampard, um dos maiores ídolos da história do clube. O ex-meio-campista dá seus primeiros passos na carreira de treinador e está na disputa dos playoffs da segunda divisão inglesa para levar o Derby à Premier League.

Do lado da Itália, a imprensa local também avalia essa chance. O Corriere dello Sport estampou sua capa desta terça-feira (21) que a "Juve avança por Sarri", e que o centroavante Gonzalo Higuaín retornaria a Turim no pacote.