Novo sorteio das oitavas da Liga dos Campeões deixa Real Madrid revoltado

A confusão protagonizada pela Uefa no sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões parece ter deixado o Real Madrid furioso. Isto porque, a entidade precisou refazer o sorteio do mata-mata da competição, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (13).

Em um primeiro momento, o Real Madrid foi sorteado para enfrentar o Benfica, time de Jorge Jesus. Porém, a organização cometeu um erro técnico na hora de separar as bolinhas e realizar o sorteio do Manchester United, o que teria mudado as chaves dali em diante.

Com isso, a entidade comunicou que realizaria um novo sorteio horas depois. No entanto, com o novo chaveamento realizado, o Real Madrid acabou pegando o PSG, da França, tido por muitos um dos times mais poderosos da Europa, o que não agradou em nada os dirigentes Merengues.

Segundo fontes ouvidas pela ESPN, os dirigentes do clube espanhol consideraram "uma vergonha" a gafe e o novo sorteio realizado pela entidade, e acusando a Uefa de "mentir" sobre os motivos que levaram a decisão do mesmo.

Isto porque, a diretoria do time alega que o sorteio deveria ser refeito a partir do erro cometido com o Manchester United, ou seja, manter o chaveamento como estava. Vale lembrar que o duelo entre Benfica e Real Madrid foi um dos primeiros sorteados.

Segundo o clube, o novo sorteio seria uma adulteração flagrante, já que considera um erro humano e não um problema de software - como comunicou a entidade. Porém, a organização não aceitou o pedido do Real Madrid e realizou o mesmo novamente.

Dessa forma, o clube espanhol enfrenta o PSG, de Neymar, Messi e Mbappé, nas oitavas de final. Além disso, o Liverpool enfrenta a Inter de Milão. Vale lembrar que, com dois sorteios, o adversário do Chelsea se manteve o mesmo, sendo o Lille, da França, sorteado novamente.