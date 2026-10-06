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etihad stadium(C)Getty Images
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Novo revés para o City: parceria de milhões de libras em apuros

Manchester City
Premier League
England

O Manchester City disputa sua aguardada partida contra o Liverpool no domingo com uma camisa que estampa o logotipo da empresa de criptomoedas OKX, apesar de a companhia ter sofrido uma multa pesada das autoridades norte-americanas em meio a acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.

De acordo com o jornal "The Sun", os Estados Unidos impuseram uma multa de 400 milhões de libras esterlinas à OKX, depois que um tribunal em Nova York concluiu que a plataforma facilitou transações suspeitas e lucros ligados a crimes cujo valor ultrapassou 5 bilhões de dólares.

A empresa é liderada pelo bilionário chinês Mingxing "Star" Xu, enquanto a OKX enfrentou nos últimos anos várias crises e questões regulatórias em diferentes países.

No ano passado, a empresa já havia sofrido outra multa, no valor de 381 milhões de libras esterlinas, por irregularidades relacionadas às leis de combate à lavagem de dinheiro.

A filial da empresa em Malta também sofreu uma multa no ano passado, por violação das leis de combate à lavagem de dinheiro e das regulamentações relativas ao combate ao financiamento do terrorismo, o que aumentou o escrutínio em torno da empresa e de suas atividades no mercado de criptomoedas.

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Apesar desses desdobramentos, a relação entre a OKX e o Manchester City continuou, depois que a empresa se tornou parceira oficial do clube na área de criptomoedas em 2022, antes que as duas partes assinassem no ano seguinte um acordo de patrocínio no valor de 55 milhões de libras esterlinas.

A nova multa levantou questionamentos sobre a continuidade da parceria, já que uma fonte disse ao jornal "The Sun": "Por que o City não rompeu a relação, especialmente com seu patrocínio sob tamanho escrutínio?", considerando a manutenção do vínculo entre as duas partes algo surpreendente.

Em contrapartida, o Manchester City confirmou a continuidade de sua relação com a OKX, destacando que sempre realiza as "verificações pertinentes" antes de negociar com seus parceiros.

O clube também segue com o recurso contra a sentença proferida em seu desfavor no caso das irregularidades financeiras na Premier League, negando ter cometido qualquer infração.

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