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Assan OuedraogoGetty
SID

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Novo revés para o azarado do RB Leipzig! Assan Ouedraogo volta a desfalcar o time

Bundesliga
Leipzig
F. Ouedraogo

O jogador da seleção Assan Ouedraogo desfalcará o RB Leipzig por "poucas semanas".

Como o clube anunciou duas semanas antes do início da liga, o meio-campista sofreu "uma lesão na cápsula do ombro direito" em uma dividida no treino. Ela será "tratada de forma conservadora".

A dividida fatídica aconteceu na quinta-feira. Com expressão de dor, ele precisou ser atendido e levou a mão ao ombro várias vezes, informou o portal online RBlive.

Para Ouedraogo, que esteve no elenco da seleção alemã na última Copa do Mundo como substituto de última hora, este é mais um revés de saúde. Por causa de uma lesão no tendão do joelho esquerdo, ele já havia precisado ficar vários meses fora no início do ano.

Também no fim do ano passado ele havia desfalcado a equipe por várias semanas por causa de uma lesão no tendão da parte de trás do joelho esquerdo. Após a saída sem custos de Xaver Schlager, Ouedraogo é, na verdade, o nome previsto para a função no meio-campo central dos saxões.

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