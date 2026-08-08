Segundo a Bild, o promovido à primeira divisão italiana Venezia FC desistiu de contratar Füllkrug. A taxa de transferência exigida pelo West Ham teria sido alta demais para o clube do norte da Itália, com o qual o atacante, segundo a Bild, já havia chegado a um acordo. O valor pedido pelos ingleses não é informado na reportagem.

A busca de Füllkrug por um novo clube, portanto, deve continuar, já que o alemão não tem mais futuro no West Ham. Na lista oficial do elenco do rebaixado à Championship, a segunda divisão inglesa, Füllkrug não tem número de camisa atribuído, e a 11, usada anteriormente por ele, agora pertence a Taty.

Na estreia do West Ham em jogo oficial, pela Copa da Liga contra o Portsmouth (3 a 1), no sábado, Füllkrug não foi relacionado. Segundo relatos da imprensa, o jogador de 33 anos atualmente nem sequer pode treinar com a equipe. A posição do West Ham é clara: apesar de ter contrato até 2028, Füllkrug ainda deve sair até o fim da janela de transferências, no início de setembro.

As especulações sobre Niclas Füllkrug e Werder Bremen podem voltar a ganhar força?

Em 2024, o West Ham pagou nada menos que 27 milhões de euros ao Borussia Dortmund por Füllkrug. No entanto, o atacante, que soma 24 partidas pela seleção alemã, não conseguiu corresponder às expectativas dos londrinos, também por causa de problemas recorrentes com lesões. Como as coisas não deram certo na Inglaterra, Füllkrug foi emprestado ao Milan no início do ano. Entre outros objetivos, para voltar a se credenciar a uma vaga no elenco da seleção alemã para a Copa do Mundo.

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O plano fracassou de forma retumbante: Füllkrug marcou apenas uma vez em 20 partidas pelo Milan e não foi convocado pelo ex-treinador da seleção alemã Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo. Como esperado, os Rossoneri não exerceram a opção de compra e, assim, Füllkrug retornou provisoriamente ao West Ham.

Resta saber o que vai acontecer agora com o artilheiro em compasso de espera. Nos últimos meses, voltaram a surgir especulações sobre um possível retorno ao Werder Bremen, mas os nortistas já contrataram Cedric Itten como novo centroavante. Na imprensa italiana, a Fiorentina e a Lazio também foram recentemente apontadas como dois outros clubes da Serie A interessados em Füllkrug.