Alexander Sørloth terá de parar mais uma vez após sofrer uma lesão muscular na perna direita, como confirmaram os exames realizados pelo departamento médico do Atlético de Madrid.
Segundo o jornal Sport, a lesão é uma má notícia para o técnico Diego Simeone, que perde seu atacante justamente quando o jogador parecia começar a recuperar o bom nível e o faro de gol, depois de marcar seu primeiro gol contra o Viking.
Alexander Sørloth terminou a partida da Champions League com dores e precisou deixar o campo aos 71 minutos, após sofrer uma sobrecarga muscular e um forte choque contra a trave.
Os exames realizados posteriormente confirmaram uma ruptura muscular, o que o obrigará a ficar fora dos gramados nas próximas semanas.
O Atlético anunciou que Alexander Sørloth iniciará um programa de recuperação, que combina sessões de fisioterapia e trabalhos na academia para recuperar a forma física.
Tópicos relacionados
Embora o clube não tenha definido uma data exata para o retorno de Alexander Sørloth, é certo que ele desfalcará o time madrilenho em pelo menos cinco partidas no próximo período.
O atacante norueguês ficará fora dos jogos de LaLiga contra Elche, Barcelona, Real Betis e Valencia, além do confronto com o PSV Eindhoven pela Champions League.
Sua participação contra o Celta de Vigo, antes da pausa para as festas de fim de ano, também está seriamente ameaçada.
Esta é a segunda lesão muscular sofrida por Sørloth na temporada.
Após a lesão anterior, o jogador precisou de dois meses para voltar a ser opção no elenco.
Os indícios agora apontam que Jonathan David é o mais cotado para formar dupla com Julián Álvarez no comando do ataque, depois de ter começado a temporada em alta antes de perder espaço e sair dos holofotes.