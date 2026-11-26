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Alexander Sørloth terá de parar mais uma vez após sofrer uma lesão muscular na perna direita, como confirmaram os exames realizados pelo departamento médico do Atlético de Madrid.

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Alexander Sørloth terá de parar mais uma vez após sofrer uma lesão muscular na perna direita, como confirmaram os exames realizados pelo departamento médico do Atlético de Madrid.

Segundo o jornal Sport, a lesão é uma má notícia para o técnico Diego Simeone, que perde seu atacante justamente quando o jogador parecia começar a recuperar o bom nível e o faro de gol, depois de marcar seu primeiro gol contra o Viking.

Alexander Sørloth terminou a partida da Champions League com dores e precisou deixar o campo aos 71 minutos, após sofrer uma sobrecarga muscular e um forte choque contra a trave.

Os exames realizados posteriormente confirmaram uma ruptura muscular, o que o obrigará a ficar fora dos gramados nas próximas semanas.

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O Atlético anunciou que Alexander Sørloth iniciará um programa de recuperação, que combina sessões de fisioterapia e trabalhos na academia para recuperar a forma física.

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Embora o clube não tenha definido uma data exata para o retorno de Alexander Sørloth, é certo que ele desfalcará o time madrilenho em pelo menos cinco partidas no próximo período.

O atacante norueguês ficará fora dos jogos de LaLiga contra Elche, Barcelona, Real Betis e Valencia, além do confronto com o PSV Eindhoven pela Champions League.

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Sua participação contra o Celta de Vigo, antes da pausa para as festas de fim de ano, também está seriamente ameaçada.

Esta é a segunda lesão muscular sofrida por Sørloth na temporada.

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Após a lesão anterior, o jogador precisou de dois meses para voltar a ser opção no elenco.

Os indícios agora apontam que Jonathan David é o mais cotado para formar dupla com Julián Álvarez no comando do ataque, depois de ter começado a temporada em alta antes de perder espaço e sair dos holofotes.