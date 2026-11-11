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A seleção da Arábia Saudita ficou com o elenco completo, poucas horas antes de disputar o seu primeiro amistoso durante a atual concentração na capital catariana, Doha, contra a Coreia do Sul, depois de recuperar mais um jogador de uma lesão.

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A seleção da Arábia Saudita enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, durante seu período de treinamentos na capital catariana, Doha, em uma partida amistosa de preparação para os próximos compromissos.

Retorno de Firas Al-Buraikan

A conta oficial da seleção da Arábia Saudita na rede social "X" revelou a participação de Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, nos treinos coletivos pela primeira vez durante a atual pausa, após se recuperar da lesão que sofreu.

Al-Buraikan esteve ausente dos treinos coletivos da Arábia Saudita nos últimos dois dias, em meio a um quadro de resfriado, o que vinha gerando dúvidas sobre sua capacidade de participar da partida contra a Coreia do Sul.

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Al-Buraikan é considerado um dos elementos mais importantes da seleção da Arábia Saudita, e conquistou o título de artilheiro da última edição da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27" com 3 gols, tendo contribuído para que a Arábia Saudita conquistasse o título pela primeira vez após 23 anos de jejum.

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Com o retorno do atacante do Al-Ahli, a seleção da Arábia Saudita fica sem nenhum desfalque diante da Coreia do Sul, sobretudo porque Saud Abdulhamid, lateral-direito do Lens francês, também se juntou aos treinos pela primeira vez na última segunda-feira.

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita disputará um novo amistoso no período de treinamentos de Doha, contra a seleção do Uzbequistão, na terça-feira, dia 17 de novembro deste ano.

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A verdade sobre a saída de Donis da seleção da Arábia Saudita

Esse retorno chega para aumentar o clima positivo no período de treinamentos da seleção da Arábia Saudita, especialmente após o desmentido das notícias que falavam sobre a possibilidade de demissão do grego Georgios Donis, treinador da Arábia Saudita, de seu cargo.

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O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi, apresentador do programa "Nadina" no canal "MBC 1", havia afirmado que Donis deixaria seu cargo de treinador da seleção da Arábia Saudita com 99% de certeza.

Donis respondeu a essas notícias em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiya", onde disse: "Não me importam os rumores que surgem de tempos em tempos sobre meu destino profissional com a seleção da Arábia Saudita".

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E acrescentou: "O que me importa atualmente é desenvolver a Arábia Saudita e me concentrar no trabalho. Tenho experiência suficiente para lidar com o que se fala sobre meu destino profissional, e darei o meu melhor para servir ao futebol saudita".

As declarações de Donis vieram como uma extensão do comunicado emitido pela Federação Saudita de Futebol, segundo o canal saudita "Al-Ekhbariya", desmentindo a possibilidade de demissão do treinador grego e confirmando sua permanência no cargo.

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Esta se tornou a segunda vez que a Federação Saudita de Futebol desmente notícias sobre a saída de Donis, após já ter feito isso durante o mês de outubro passado.

Alguns relatos haviam afirmado que a Federação Saudita pretende contratar o espanhol Roberto Martínez, ex-treinador da seleção de Portugal, para comandar a Arábia Saudita na Copa da Ásia de 2027, no lugar de Donis.

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Essas notícias provocaram um clima de indignação no meio futebolístico saudita, sobretudo diante do pouco tempo antes do início do torneio asiático, o que levou a Federação Saudita a emitir um comunicado de desmentido.

No entanto, o adiamento da Copa da Ásia de 2027 de janeiro para dezembro do próximo ano reacendeu a polêmica sobre a possibilidade de demissão de Donis, diante da existência de tempo de sobra antes do torneio.