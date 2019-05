Novo Real Madrid tem quase 20 jogadores confirmados: veja a lista completa

Base formada para próxima temporada busca apagar fracasso da campanha 2018/19

O vive incógnita em relação ao futuro. O fracasso da temporada 2018/19, com as eliminações na , e ausência na disputa do título de . Fora das quatro linhas, as polêmicas com as trocas de treinadores, rumores e declarações também contrbuíram para o ambiente instável. O caso mais recente foi o de Sergio Ramos que, após rumores de uma possível saída para a , teve que convocar entrevista coletiva para confirmar sua permanência nos Merengues.

Com isso, chega a 17 o número de jogadores que, em teoria, estão garantidos no elenco para o próximo ano, segundo apuração da Goal. Isso equivale a cerca de dois terços do grupo de atletas.

No gol, Thibaut Courtois é certeza. Não à toa foi bancado como titular por Zinedine Zidane. Na defesa, apenas uma vaga está indefinida: Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, o próprio Sergio Ramos e Raphaël Varane foram garantidos. Nacho, Éder Militão e Marcelo também seguem em Valdebebas.

O meio-campo conta com Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric. Os dois últimos renovaram contrato recentemente, inclusive. Federico Valverde, Lucas Vázquez e Marco Asensio são os outros confirmados. Já o ataque é formado por Karim Benzema, Vinicius Jr., e Rodrygo, que tem sua chegada aguardada no meio do ano.

Em relação aos que estão na equipe hoje, os não citados anteriormente possuem seus futuros como incógnita: Keylor Navas e Luca Zidane no gol; Jesús Vallejo e Reguilón, na defesa, apesar de ambos dizerem que querem ficar; Marcos Llorente, Dani Ceballos, Brahim e Isco no meio e Mariano Díaz e Gareth Bale na frente. O camisa 7 não deseja sair, mas sua permanência não é tratada como prioridade.

Ainda há os emprestados, que podem ou não ser incorporados ao restante do grupo de jogadores: James Rodríguez, Mateo Kovacic, Andriy Lunin, Theo Hernández, Raúl De Tomás, Borja Mayoral e Martin Odegaard. O fato é que o clube tem a situação quase definida para a próxima janela de transferências.