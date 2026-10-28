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A temporada do Manchester United foi de mal a pior com a notícia de que o atacante Benjamin Sesko ficará afastado dos gramados por um longo período. O jogador da seleção eslovena, que vem enfrentando um problema na canela, deve ficar sem jogar pelo menos até janeiro de 2027.

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Grande revés para Sesko e Carrick

O Manchester United recebeu um duro golpe com a notícia de que Sesko ficará um período considerável afastado por lesão. Segundo o talkSPORT, o atacante não voltará a jogar antes do ano novo. O ex-jogador do RB Leipzig vive uma temporada 2026/27 frustrante até aqui, sem ter sido titular uma única vez na Premier League. Sua última partida oficial pelo Manchester United foi na decepcionante eliminação diante do Brighton na Copa da Liga Inglesa, em 16 de setembro.

Com seu retorno agora adiado pelo menos até janeiro, o United terá de enfrentar um calendário de inverno intenso sem uma de suas principais armas ofensivas. A equipe médica do clube avalia se esse novo revés está relacionado ao problema na canela que abreviou sua temporada anterior após uma forte colisão com Ibrahima Konate em uma partida contra o Liverpool, em maio.

A crise de lesões chega em um momento delicado para Carrick, que está sob forte pressão após uma sequência de resultados ruins. O United ocupa atualmente a 16ª posição na Premier League, em seu pior início de temporada na primeira divisão.

Falta de atacantes assombra o Manchester United

A ausência de Sesko evidenciou a falta de opções no ataque do United, sobretudo após uma janela de transferências de verão em que o clube não contratou um novo centroavante. O clube esperava negociar Joshua Zirkzee para abrir espaço para reforços, mas o holandês permaneceu, apesar do interesse de última hora do Everton e da Fiorentina, da Itália.

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Na temporada passada, o sucesso do United se apoiou em um ataque prolífico, no qual Sesko, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha marcaram ao menos dez gols cada na liga. Sem o esloveno, a responsabilidade de marcar gols recaiu sobretudo sobre Mbeumo, que divide a artilharia do clube com quatro gols.

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Investimento financeiro e escassez de gols

A baixa produção do ataque preocupa ainda mais diante dos valores astronômicos investidos no elenco. O United gastou, ao todo, £ 108,5 milhões em Rasmus Hojlund e Zirkzee em verões consecutivos, antes de desembolsar mais £ 74 milhões para contratar Sesko do Leipzig no ano passado.

Antes da lesão, Sesko havia disputado seis partidas pelo United em todas as competições nesta temporada, com dois gols marcados. No total, o atacante esloveno entrou em campo 38 vezes pelo Manchester United desde que chegou ao clube e marcou 14 gols.

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Carrick busca respostas em meio à crise

Em entrevista à imprensa na terça-feira, Carrick falou abertamente sobre os esforços para determinar a gravidade da lesão. “Esperamos ter um quadro claro muito em breve”, explicou. “Não estou tentando adiar isso. Espero que, na próxima vez que conversarmos, talvez não amanhã, mas até o fim da semana, tenhamos algo um pouco mais claro. Há algumas avaliações em andamento no momento, então veremos o que elas mostram.” A resposta agora chegou, mas não é a notícia que alguém em Carrington queria ouvir enquanto o clube se prepara para uma sequência de jogos decisiva para a temporada.