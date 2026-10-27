A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, divulgou um comunicado nesta terça-feira, no qual revelou novas medidas relacionadas à definição da escolha dos estádios no projeto da Copa do Mundo de 2030, cuja realização está marcada para Marrocos, Espanha e Portugal.

Uma delegação da FIFA realizará uma série de visitas de campo a Marrocos, Portugal e Espanha ao longo dos meses de novembro e dezembro deste ano, "como parte do processo contínuo de planejamento da Copa do Mundo de 2030".

A delegação contará com representantes das principais áreas funcionais em visita às cidades e estádios candidatos a sediar o torneio nos três países. Essas visitas constituem uma etapa importante no processo de escolha dos estádios, e permitirão à FIFA avaliar a prontidão de cada estádio candidato, seus planos operacionais e a infraestrutura proposta para o torneio.

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Durante as visitas, a delegação da FIFA se reunirá com representantes das autoridades locais, regionais e nacionais, operadores dos estádios, partes interessadas na área de transporte e mobilidade, prestadores de serviços de hospedagem e outros parceiros-chave na execução.

De acordo com o comunicado, a delegação visitará as seguintes cidades candidatas a sediar o torneio: Agadir, Barcelona, Bilbao, Casablanca, Fez, Las Palmas, Lisboa, Madri, Marrakech, Porto, Rabat, San Sebastián, Sevilha, Tânger e Saragoça.

A FIFA esclareceu que poderá realizar visitas a cidades adicionais ao longo do processo de escolha das cidades-sede, acrescentando: "As visitas aos estádios têm como objetivo apoiar a avaliação de cada cidade candidata a sediar o torneio e de cada estádio candidato, de acordo com os requisitos da FIFA".

E ressaltou: "Esse processo ajudará a FIFA a tomar sua decisão final sobre a escolha dos estádios para sediar a Copa do Mundo de 2030. O número de partidas e os tipos de jogos correspondentes que serão realizados em cada estádio só serão determinados após a confirmação das cidades-sede e como parte do processo de definição do calendário de jogos, uma vez que a FIFA segue trabalhando de perto com todas as partes interessadas em Marrocos, Portugal e Espanha para reforçar os preparativos para o torneio".

E concluiu: "Mais informações relacionadas ao processo de escolha das sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2030 serão anunciadas no momento oportuno".