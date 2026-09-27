Em entrevista à Bild , o técnico do Augsburg, Manuel Baum, explicou que não gostaria de criar obstáculos para seu goleiro em relação a uma transferência, caso haja um interesse real do recordista alemão de títulos.

"Se alguém está entre os melhores da Bundesliga, com certeza vira assunto nos melhores times da Bundesliga. Em Augsburg, já faz parte da filosofia também deixar sair jogadores que talvez tenham um desempenho acima da média", afirmou Baum, que só teve palavras de elogio para Dahmen.

O goleiro de 28 anos está "em termos de desempenho entre os principais goleiros da Bundesliga neste momento", razão pela qual o suposto interesse do Bayern não o surpreende. "Temos vários jogadores no elenco que realmente despertam interesse", declarou Baum e ressaltou sobre o futuro de Dahmen no FCA: "Estamos falando sobre isso internamente. Claro que há conversas com Finn."

No podcast da Bild, 'Bayern Insider', foi noticiado recentemente que Dahmen está em pauta como número 2 no Bayern de Munique. O atual goleiro titular Manuel Neuer e o atual número 3, Sven Ulreich, podem encerrar suas carreiras no próximo verão europeu; ambos os contratos vão até 2027.

Como se sabe, Jonas Urbig deve assumir a sucessão de Neuer no gol do Bayern, sendo desenvolvido com esse objetivo e já tendo atuado duas vezes nesta temporada. Segundo o 'Bayern Insider', Dahmen se encaixa muito bem no perfil que o recordista alemão de títulos imagina para o papel de futuro reserva de Urbig.

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De qual clube Finn Dahmen se transferiu para o FC Augsburg?

O jogador de 28 anos, convocado pelo novo técnico da seleção Jürgen Klopp para seus primeiros jogos internacionais e, por isso, atualmente integrante da equipe da DFB, ainda pode atuar por muito tempo em seu melhor nível, já tem muita experiência com 101 jogos na Bundesliga e poderia estar disponível sem custos de transferência no próximo verão europeu, já que seu contrato em Augsburg vai até 2027.

O FCA contratou Dahmen em 2023 junto ao Mainz 05; desde então, o jogador nascido em Wiesbaden tem sido quase ininterruptamente o claro número 1 e foi, aos poucos, se credenciando para a seleção nacional. Desde setembro de 2025, Dahmen faz parte regularmente da equipe da DFB, mas ainda aguarda sua primeira partida internacional.

Segundo o 'Bayern Insider', até agora ainda não houve conversas entre Bayern e Dahmen; o FCB apenas discutiu internamente a situação do jogador do Augsburg. De qualquer forma, para Dahmen não está descartado trocar o status de claro número 1 no FCA por um futuro no Bayern.