Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz: a lista de desfalques por lesão do Bayern de Munique no setor ofensivo é longa. Por isso, contra o 1. FC Köln, um novo nome aparece no banco: Noah Codjo-Evora.
É a primeira vez que o atacante de 19 anos é convocado para o elenco principal em uma partida oficial. Normalmente, o jogador de 1,94 m marca seus gols pela equipe de aspirantes do Bayern, comandada pelo lendário defensor Dante.
Na Regionalliga, Codjo-Evora soma quatro gols e uma assistência em 14 jogos. Na Youth League, marcou um gol em quatro partidas pela equipe do Bayern.
Depois de renovar seu contrato até 2030 há duas semanas, ele agora recebe a recompensa: sua primeira convocação para o elenco de uma partida da Bundesliga.
O que o Bayern diz sobre Noah Codjo-Evora?
"Noah enfrentou problemas com lesões nos dois primeiros anos conosco, mas atualmente é peça importante da nossa equipe de aspirantes e da nossa equipe da Youth League, graças a suas atuações consistentes", elogiou o diretor das categorias de base, Michael Wiesinger, por ocasião da assinatura do contrato.
"Estamos convencidos de que ele ainda está longe de atingir todo o seu potencial e, por isso, ficamos muito felizes que dará seus próximos passos no futebol adulto conosco."
Codjo-Evora, que tem cidadania portuguesa além da francesa, chegou a Munique no verão de 2024, vindo do FC Annecy, mas, devido a lesões, disputou apenas 31 partidas em seus dois primeiros anos na cidade.