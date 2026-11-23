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Enquanto o Rennes procura uma saída para a crise cada vez maior, um de seus principais jovens talentos brilha longe da França e escreve seu nome com força na história do Campeonato Espanhol.

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Yassir Zabiri, atacante marroquino de apenas 21 anos, tornou-se uma das grandes revelações da temporada. Ele se firmou entre os principais artilheiros e passou a atrair a atenção de gigantes europeus, com o Barcelona à frente, que acompanha sua evolução com interesse cada vez maior.

Enquanto o Rennes tropeça no Campeonato Francês, Zabiri segue fazendo apresentações excepcionais com a camisa do Racing Santander, o que coloca a diretoria de seu clube de origem diante de questões importantes sobre seu futuro, principalmente com a aproximação da janela de transferências do meio do ano e a possibilidade de novos interessados entrarem na disputa por sua contratação.

O Rennes não vive uma temporada estável. Seus resultados no Campeonato Francês ficaram abaixo das expectativas, apesar de o elenco oferecer ao técnico Franck Haise condições de brigar por uma posição melhor do que o nono lugar.

O time caiu para o meio da tabela, o que gerou insatisfação nos bastidores do clube, sobretudo na diretoria, que não escondeu a frustração com o rumo tomado pela equipe nesta temporada.

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A tensão veio a público na semana passada, quando um representante da família Pinault, dona do clube, expressou decepção com os resultados do time. Poucos dias depois, Haise respondeu com declarações duras em entrevista coletiva.

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Esses acontecimentos revelam um ambiente nada tranquilo no Rennes, num momento em que cresce a pressão sobre a comissão técnica por causa dos resultados decepcionantes. Ao mesmo tempo, um dos principais talentos ligados ao clube dá nova prova de seu potencial, mas longe dos planos de seu treinador.

Na Espanha, Yassir Zabiri vive uma experiência completamente diferente. Ele soube aproveitar a oportunidade do empréstimo ao Racing Santander e se tornou um dos grandes destaques do time, apesar de ser recente sua passagem pelos gramados espanhóis.

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11 gols colocam o atacante marroquino entre os grandes

Zabiri faz uma temporada notável pelo Racing Santander e se impôs com força na disputa pela artilharia do Campeonato Espanhol, aproveitando sua qualidade ofensiva e sua eficiência diante do gol.

O último confronto, contra a Real Sociedad, foi mais uma confirmação de seu grande momento: ele marcou dois gols na vitória emocionante por 3 a 2 e chegou a 11 gols em 13 partidas na competição.

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Com esses números, o atacante marroquino ocupa o terceiro lugar na lista de artilheiros do Campeonato Espanhol, atrás de Raphinha, com 15 gols, e de Kylian Mbappé, que marcou 13, à frente de vários nomes de destaque da competição.

Após a partida, Zabiri não escondeu a alegria com o que conquistou e ressaltou que a vitória não foi fácil diante de um adversário do porte da Real Sociedad.

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“Estou muito feliz por ter marcado esses dois gols e pelo que o time inteiro fez. Jogamos bem e mostramos uma grande força mental. Marcar duas vezes contra um time do tamanho da Real Sociedad é uma conquista importante, depois de seguirmos o plano que traçamos. Por isso, sinto uma grande satisfação”, afirmou o atacante marroquino.

Barcelona entra em cena e o sonho do Camp Nou se aproxima

Os números impressionantes de Zabiri não passaram despercebidos pelos grandes clubes. Segundo informações da imprensa, o Barcelona acompanha de perto a evolução do atacante marroquino, cujo nome ganhou força no mercado de jovens talentos.

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De acordo com o site francês “Foot Mercato”, citando o programa “El Chiringuito”, o clube catalão monitora a situação do jogador, cujo valor de mercado é estimado em cerca de 20 milhões de euros, diante do nível que ele vem apresentando pelo Racing Santander.

O interesse do Barcelona não parece ser unilateral. Zabiri tem clara admiração pelo clube catalão e sonha em vestir sua camisa e jogar um dia no Camp Nou, o que pode dar uma dimensão extra a uma eventual negociação.

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Por outro lado, o Rennes ainda detém os direitos do jogador, que tem contrato com o clube até 2029. Ele foi para o Racing Santander por empréstimo, sem opção de compra no acordo.

Segundo a emissora “RMC”, Zabiri segue em contato com os dirigentes do Rennes, que acompanham sua evolução e valorizam o nível que ele vem mostrando na Espanha, embora Haise não quisesse contar com ele nesta temporada.

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A expectativa é de que o atacante marroquino volte à França no meio do ano, mas seu brilho e o interesse do Barcelona podem abrir caminho para um cenário completamente diferente.

Entre o desejo do Rennes de recuperar seu talento e o sonho do jogador de vestir a camisa do Barcelona, Yassir Zabiri parece caminhar para um verão europeu agitado, que pode marcar sua passagem da condição de promessa para o patamar das estrelas disputadas pelos grandes clubes.