Novo Modric: Bernardo Silva, o homem de Mourinho que fará de tudo no Real Madrid

Bernardo Silva treina atualmente em Valdebebas sob o comando de José Mourinho e, apesar de o jogador português estar disponível após o fim de seu contrato com o Manchester City, e de seu conhecido desejo de jogar na Espanha, sua transferência para o Real Madrid não estava em pauta.

Mas a chegada de Mourinho ao clube merengue mudou tudo, a ponto de Silva ter recusado uma proposta do Atlético de Madrid por causa da insistência do treinador português para que ele se juntasse a ele em sua segunda passagem pelo Bernabéu, além de o Barcelona ter fracassado na tentativa de contratá-lo.

Para Mourinho, Bernardo Silva pode ser uma segunda versão de Luka Modric, apesar da diferença no estilo de jogo dos dois, segundo informou o jornal "Marca".

Foi Mourinho quem originalmente pediu a contratação do croata no Real Madrid, que o trouxe do Tottenham com dificuldade, exatamente como fez agora com Bernardo Silva.

Ainda assim, o jogador português evoluiu ao longo dos anos sob o comando de Pep Guardiola no Manchester City, tornando-se não apenas capitão da equipe, mas também o jogador preferido do treinador espanhol.

Bernardo Silva pode atuar pela ponta direita, posição em que começou sua carreira como ala, e ajustou sua função ao longo dos anos devido à queda de velocidade, mas garante alta qualidade na posse de bola.

Ele também pode jogar como meio-campista pela direita, ou como armador, contribuindo na construção das jogadas e no meio-campo, como fez no Manchester City para dar suporte a Rodri, com quem provavelmente voltará a se encontrar no Real Madrid.

Diante da forte concorrência no elenco madrilenho, o ex-jogador do City estará pronto para ajudar onde for necessário e, como qualquer outro jogador, terá de provar seu valor para jogar como titular, mas sua versatilidade nas posições e a confiança de Mourinho nele são indicadores de que ele poderá desempenhar um papel central no projeto do treinador.

O Real Madrid sob o comando de Mourinho será uma equipe fiel ao estilo de seu treinador, rápida nas transições ofensivas para aproveitar a velocidade de seus atacantes, como Mbappé, Diomande (caso o negócio se concretize), Valverde ou Vinícius, se seu futuro for esclarecido e ele permanecer em Madri.

Mas o treinador português sabe que o futebol moderno exige entregar tudo o que se tem, manter o controle, dar maturidade a uma equipe jovem em todas as posições, defender com a bola e controlar o ritmo do jogo quando necessário, e é aqui que se destaca o papel de Bernardo Silva.

Mourinho insistiu na contratação de Bernardo Silva porque sabia que ele é um jogador capaz de trazer resultados imediatos, além de representar uma força unificadora em uma equipe que, desde a saída de Modric e Kroos, e agora Nacho, Benzema e Carvajal, carece de líderes dentro e fora de campo.

Fede Valverde é atualmente o primeiro capitão, e Mourinho também lhe pedirá que reforce seu papel nessa função; já Vinícius é o segundo capitão, e Thibaut Courtois se juntou recentemente aos capitães da equipe.

Bernardo Silva nunca havia trabalhado com Mourinho no Real Madrid, mas os dois se conhecem bem, e o internacional português chega com uma experiência que lhe permite integrar-se com naturalidade à equipe e compreender as exigências do treinador.

Em seu último ano no Manchester City, Silva disputou 55 partidas: todas as 38 partidas da Premier League (cerca de 3000 minutos), oito partidas na Liga dos Campeões, quatro partidas na Copa da Inglaterra e três partidas na Copa da Liga, o que confirma seu brilho notável aos 31 anos.

O Real Madrid contrariou sua política habitual no mercado de transferências, em parte porque ele se juntou ao clube merengue em uma transferência gratuita, e também porque o jogador provou seu valor para atuar como titular.