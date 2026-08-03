Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Novo Modric: Bernardo Silva, o homem de Mourinho que fará de tudo no Real Madrid

Ferencváros x Real Madrid
Ferencváros
Real Madrid
Amistosos de clubes
B. Silva
L. Modric
J. Mourinho
Hungria
Espanha
Portugal
Croácia

O astro português é multifuncional e domina o papel de liderança dentro e fora de campo.

Bernardo Silva treina atualmente em Valdebebas sob o comando de José Mourinho e, apesar de o jogador português estar disponível após o fim de seu contrato com o Manchester City, e de seu conhecido desejo de jogar na Espanha, sua transferência para o Real Madrid não estava em pauta.

Mas a chegada de Mourinho ao clube merengue mudou tudo, a ponto de Silva ter recusado uma proposta do Atlético de Madrid por causa da insistência do treinador português para que ele se juntasse a ele em sua segunda passagem pelo Bernabéu, além de o Barcelona ter fracassado na tentativa de contratá-lo.

Para Mourinho, Bernardo Silva pode ser uma segunda versão de Luka Modric, apesar da diferença no estilo de jogo dos dois, segundo informou o jornal "Marca".

Foi Mourinho quem originalmente pediu a contratação do croata no Real Madrid, que o trouxe do Tottenham com dificuldade, exatamente como fez agora com Bernardo Silva.

Ainda assim, o jogador português evoluiu ao longo dos anos sob o comando de Pep Guardiola no Manchester City, tornando-se não apenas capitão da equipe, mas também o jogador preferido do treinador espanhol.

Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Bernardo Silva pode atuar pela ponta direita, posição em que começou sua carreira como ala, e ajustou sua função ao longo dos anos devido à queda de velocidade, mas garante alta qualidade na posse de bola.

Ele também pode jogar como meio-campista pela direita, ou como armador, contribuindo na construção das jogadas e no meio-campo, como fez no Manchester City para dar suporte a Rodri, com quem provavelmente voltará a se encontrar no Real Madrid.

Diante da forte concorrência no elenco madrilenho, o ex-jogador do City estará pronto para ajudar onde for necessário e, como qualquer outro jogador, terá de provar seu valor para jogar como titular, mas sua versatilidade nas posições e a confiança de Mourinho nele são indicadores de que ele poderá desempenhar um papel central no projeto do treinador.

O Real Madrid sob o comando de Mourinho será uma equipe fiel ao estilo de seu treinador, rápida nas transições ofensivas para aproveitar a velocidade de seus atacantes, como Mbappé, Diomande (caso o negócio se concretize), Valverde ou Vinícius, se seu futuro for esclarecido e ele permanecer em Madri.

Mas o treinador português sabe que o futebol moderno exige entregar tudo o que se tem, manter o controle, dar maturidade a uma equipe jovem em todas as posições, defender com a bola e controlar o ritmo do jogo quando necessário, e é aqui que se destaca o papel de Bernardo Silva.

Mourinho insistiu na contratação de Bernardo Silva porque sabia que ele é um jogador capaz de trazer resultados imediatos, além de representar uma força unificadora em uma equipe que, desde a saída de Modric e Kroos, e agora Nacho, Benzema e Carvajal, carece de líderes dentro e fora de campo.

Fede Valverde é atualmente o primeiro capitão, e Mourinho também lhe pedirá que reforce seu papel nessa função; já Vinícius é o segundo capitão, e Thibaut Courtois se juntou recentemente aos capitães da equipe.

Bernardo Silva nunca havia trabalhado com Mourinho no Real Madrid, mas os dois se conhecem bem, e o internacional português chega com uma experiência que lhe permite integrar-se com naturalidade à equipe e compreender as exigências do treinador.

Em seu último ano no Manchester City, Silva disputou 55 partidas: todas as 38 partidas da Premier League (cerca de 3000 minutos), oito partidas na Liga dos Campeões, quatro partidas na Copa da Inglaterra e três partidas na Copa da Liga, o que confirma seu brilho notável aos 31 anos.

O Real Madrid contrariou sua política habitual no mercado de transferências, em parte porque ele se juntou ao clube merengue em uma transferência gratuita, e também porque o jogador provou seu valor para atuar como titular.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google