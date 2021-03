Novo Iniesta? Jovem do Barcelona se esquiva: "Tenho que ser o Pedri"

Em sua primeira convocação para a seleção espanhola, garoto do Barça diz que seu objetivo é aprender com quem está há mais tempo na equipe

Pedri é uma das poucas boas surpresas do Barcelona na temporada 2020/21. O bom rendimento com a camisa blaugrana rendeu não apenas sua primeira convocação para a seleção espanhola, como também comparações com um dos principais jogadores da história do clube catalão e da Espanha: Andrés Iniesta.

Concentrado para os primeiros compromissos de seu país nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Pedri concedeu entrevista coletiva e foi perguntado sobre as semelhanças com o autor do gol do título mundial em 2010.

"Claro, você gosta de ser comparado a Iniesta, mas como o treinador disse, eu tenho que ser o Pedri para alcançar minhas conquistas", afirmou o meio-campista, quarto lugar na lista da Goal NXGN 2021.

O vencedor do prêmio foi Ansu Fati, seu companheiro de clube e seleção (Fati não foi convocado por lesão, mas já fez sua estreia com a camisa da Espanha). Confira a lista completa clicando aqui.

Pedri comentou também sobre a adaptação ao ambiente da seleção, já que esta é a primeira vez que ele integra a lista de Luis Enrique. Aos 18 anos, é o jogador mais novo da atual convocação.

"Desde o primeiro dia eu fui acolhido muito bem", disse. "Conhecendo Jordi [Alba], Busi [Sergio Busquets] e os companheiros da seleção sub-21, tudo é mais fácil. Quero aproveitar a experiência".

A caminhada da seleção espanhola rumo ao Qatar começa nesta quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília), quando a Fúria recebe a Grécia em Granada. Nesta data Fifa, a seleção ainda tem mais dois compromissos pelas Eliminatórias: Geórgia, fora de casa, no domingo (28) e Kosovo, em Sevilha, na próxima quarta-feira (31).

Na última Copa do Mundo, a seleção espanhola foi eliminada ainda nas oitavas de final para a anfitriã Rússia. Após empate no tempo normal e prorrogação, a decisão foi para os pênaltis e brilhou a estrela do goleiro russo Akinfeev. Antes, no mundial de 2014, ao tentar defender o título, a campanha foi ainda pior e a Espanha caiu na fase de grupos.