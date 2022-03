Novo Hamburgo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

Novo Hamburgo e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (5), no estádio do Vale, a partir das 16h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novo Hamburgo x Grêmio DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Estádio do Vale, Novo Hamburgo - RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, vai transmitir o jogo deste sábado, no estádio do Vale. Na Goal, o torcedor por acompanhar os lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na terceira posição do Gauchão, com 14 pontos, o Novo Hamburgo quer somar pontos para se manter na zona de classificação à próxima fase.

Do outro lado, o Grêmio é o vice-líder, com 17 pontos marcados, mas chega pressionado para o duelo após ter sido eliminado pelo Mirassol na Copa do Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NOVO HAMBURGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Novo Hamburgo 2 x 1 Aimoré Gauchão 27 de fevereiro de 2022 Caxias 3 x 1 Novo Hamburgo Gauchão 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São JOsé 1 x 0 Novo Hamburgo Gauchão 12 de março de 2022 16h30 (de Brasília)

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 3 x 2 Grêmio Copa do Brasil 1 de março de 2022 Internacional x Grêmio (adiado) Campeonato Gaúcho 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas