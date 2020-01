Novo gramado do Allianz Parque: como estão as obras e quando será entregue

O gramado natural da arena será substituído por um sintético

Na segunda-feira (13), começam as obras no estádio do para a substituição da grama natural por uma sintética.

A ideia da grama artificial é para que o clube perca menos jogos em casa por conta de shows e eventos que acontecem no Allianz Parque, realizados pela construtora do estádio.

O gramado natural ficava muito prejudicado com a montagem e desmontagem de palcos e estruturas de eventos, a grama sintética não terá esse problema e, por isso, vai precisar de menos tempo para recuperação. O descanso da grama atrapalhando os jogos do em casa, fazendo o time recorrer ao Pacaembu para mandar as partidas.

Além disso, a expectativa é que a troca do gramado gere uma economia para o clube em relação a manutenção.

No entanto, por conta das obras, o Palmeiras não vai poder jogar os primeiros jogos do em casa, incluindo o Choque-Rei, como é chamado o clássico contra o , que acontece no domingo 26.

Apesar de não haver um cronograma oficial divulgado pela WTorre, construtora responsável pelo estádio, a previsão é que a troca completa dure 30 dias, o que significa que a liberação do Allianz só acontecerá a partir do meio de fevereiro.

A troca agrada tanto ao clube, quanto à gestora do estádio, que prevê benefícios dos dois lados. Segundo o portal Agora, da Folha de S.Paulo, a ideia da substituição do gramado foi cogitada ainda na gestão de Paulo Nobre, que rejeitou a ideia. Foi só na atual gestão, de Maurício Galiotte que a proposta saiu do papel.

Além do estádio, um dos três campos de treinamento do Palmeiras também terá grama artificial, os outros dois seguirão com a natural para que o clube possa treinar antes dos jogos fora de casa.

TORCIDA

Quem não está nada feliz com essa obra é a torcida palmeirense. Segundo eles, a reforma deveria ter começado antes, de forma que não atrapalhasse o time no Campeonato Paulista por não poder jogar em sua casa.

Os comentários criticam, principalmente, a diretoria do clube. “Se a demora é de 30 dias porque demoraram tanto para iniciar? Meio amadora essa Diretoria, não sabe fazer um planejamento correto?”, disse um comentário.