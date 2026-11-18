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Um tribunal britânico se recusou a livrar o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, da Arábia Saudita, de seu impasse em relação à Eurocopa, a "Euro 2028".

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Toney foi levado a julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark, na Inglaterra, na quinta-feira, 29 de outubro passado , acusado de agredir um homem chamado Saber da Silva dentro de uma casa noturna na capital britânica, Londres, em 6 de dezembro passado.

Embora Ivan Toney tenha negado a agressão ao homem dentro da casa noturna, reafirmando sua inocência em relação à acusação, o juiz Chris Hehir marcou uma nova data para o julgamento, 12 de junho de 2028, e o atacante inglês foi libertado sob fiança incondicional.

Segundo o jornal britânico "The Sun", o juiz pediu desculpas pelo longo adiamento e afirmou: "Essa é uma data muito distante, e lamento por isso. Mas, como vocês sabem, os tribunais trabalham sob enorme pressão".

O problema, porém, não foi apenas o longo adiamento, mas também a nova data do julgamento, que coincidirá com a Eurocopa, a "Euro 2028", que será disputada no Reino Unido entre 9 de junho e 9 de julho de 2028.

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A emissora britânica "BBC" informou que Muzammil Hussain, advogado de Ivan Toney, compareceu a uma audiência no Tribunal da Coroa de Southwark nesta quarta-feira, sem a presença do atacante inglês.

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Hussain pediu ao tribunal que adiasse a audiência para agosto de 2028, já que a Eurocopa será disputada no mesmo período da sessão de julgamento.

Sobre o assunto, o advogado declarou: "Chegou ao nosso conhecimento que pode ser disputado um torneio de futebol chamado Eurocopa em 2028, entre 9 de junho e 9 de julho".

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E acrescentou: "Pedimos que o caso seja adiado para depois desse período para a realização do julgamento, para que o réu possa jogar caso seja convocado para esse torneio".

E prosseguiu: "Meu conhecimento de futebol é muito limitado, mas me disseram que ele participou da edição anterior, em 2024, e que esteve no elenco da seleção inglesa para a Copa do Mundo".

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No entanto, o juiz Tony Baumgartner rejeitou o pedido, classificando-o como baseado em especulações, e afirmou: "Não me parece que alterar a data previamente definida atenda aos interesses da justiça".

O juiz explicou que o pedido poderá ser apresentado novamente caso Ivan Toney seja convocado para a seleção inglesa na Eurocopa, a "Euro 2028".

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Ivan Toney sonha em disputar o torneio europeu pela seleção de seu país, sobretudo depois de não ter conseguido garantir uma vaga de titular na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, na qual a Inglaterra ficou com o bronze.

O grande baque para o atacante do Al-Ahli veio durante a atual Data Fifa, quando o alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, o deixou de fora da lista que enfrentou Croácia e Espanha na quinta e na sexta rodadas da Liga das Nações da Uefa 2027.

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Vale lembrar que Ivan Toney disputou apenas 10 partidas pela seleção inglesa desde que foi convocado pela primeira vez pelo ex-técnico inglês Gareth Southgate, em março de 2023, marcando apenas um gol e dando uma assistência.