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A participação do português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, na partida contra o Brentford está em dúvida. O meia não participou do último treino por estar doente, antes do confronto marcado para este sábado, em Old Trafford, pela Premier League.

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De acordo com o jornal britânico "The Sun", Fernandes não participou da sessão de treinamento realizada na manhã de sexta-feira no CT de Carrington, como medida de precaução, depois de avisar a comissão técnica de que não se sentia bem de saúde.

O jogador de 32 anos chegou a comparecer ao centro de treinamento do Manchester United em Carrington, mas o técnico Mauricio Pochettino concordou com ele que era necessário descansar e não participar da atividade.

O capitão do Manchester United marcou dois gols no empate por 2 a 2 com o Sporting, na última quarta-feira, e passará por uma avaliação médica antes da visita do Brentford a Old Trafford, neste sábado.

O departamento médico do Manchester United seguirá avaliando a condição de Fernandes ao longo das próximas 24 horas, e a decisão final sobre sua participação na partida será tomada o mais cedo possível antes do apito inicial.

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O jogo de sábado tem grande importância para o Manchester United, que precisa vencer depois de cair para a 19ª posição na tabela do Campeonato Inglês, após sofrer cinco derrotas e conquistar apenas uma vitória nas 11 primeiras rodadas.

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Fernandes desfalcou o time em apenas seis partidas desde que chegou ao Manchester United, em janeiro de 2020, e participou de um treino na academia na capital portuguesa, Lisboa, na manhã de quinta-feira.

O Manchester United espera contar com a recuperação de Harry Maguire para enfrentar o Brentford, embora o zagueiro tenha informado à comissão técnica que sofreu uma contusão após o empate com o Sporting.

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O astro português reencontrou o faro de gol depois de um início de temporada difícil: marcou cinco gols e deu duas assistências nas últimas seis partidas que disputou pelo clube e pela seleção.

Por outro lado, Marcus Rashford não joga desde a derrota do time para o Atlético de Madrid, em 13 de outubro, por causa de uma lesão no quadril, mas fez treinos individuais na terça-feira, antes da viagem da delegação para Lisboa.

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Carlos Baleba também foi visto conversando com Pochettino no CT de Carrington no início da semana, mas segue em tratamento de uma lesão na parte posterior da coxa sofrida no empate por 4 a 4 com o Aston Villa.

O Brentford não vence em Old Trafford desde 1937, mas conseguiu uma série de vitórias em seu estádio, o Gtech, nos últimos anos.

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O Manchester United sofreu 23 gols em 11 partidas da Premier League e não vence na competição desde 30 de agosto, quando virou o placar e derrotou por 5 a 2 o Ipswich Town, recém-promovido à elite.

Já o Brentford faz uma ótima temporada: ocupa a sexta posição, com nove pontos a mais que o Manchester United, e só Manchester City e Brighton marcaram mais gols no campeonato do que os 20 do time.

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Em outra frente, a Federação Inglesa de Futebol anulou a suspensão de uma partida imposta a Leny Yoro, após aceitar o recurso contra o cartão vermelho que ele recebeu aos oito minutos do jogo entre Manchester United e Liverpool, que terminou com derrota do United por 4 a 0 no último domingo.

Matheus Cunha pode ganhar a chance de substituir Fernandes na função de armador, depois que o brasileiro ficou fora da viagem do time a Portugal por suspensão, após ser expulso contra a Roma.