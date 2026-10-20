Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu um possível golpe antes do aguardado confronto contra o Paris Saint-Germain, depois de surgirem dúvidas sobre a capacidade de Rodri de atuar como titular, diante do desgaste muscular sofrido pelo meio-campista, que pode levar a comissão técnica a poupá-lo para evitar o agravamento de sua condição.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain na noite desta terça-feira, no estádio Parc des Princes, no grande duelo da terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O jornalista espanhol Juan Jesús revelou que Rodri não estava em sua melhor forma durante os treinos e que encerrou a atividade sofrendo de desgaste muscular, esclarecendo que não se trata de um estiramento ou de uma lesão grave, mas que isso pode levar Flick a deixá-lo fora da escalação titular como medida de precaução.

Por sua vez, o jornalista Alfredo Martínez apontou que todos os indícios caminham para que Rodri seja poupado diante do Paris Saint-Germain, em um desdobramento que pode complicar os planos do Barcelona antes de um teste europeu extremamente difícil.

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O perigo da possível ausência está no papel central que Rodri desempenha no meio-campo, seja na organização da posse de bola, seja no controle do ritmo de jogo e na redução do perigo oferecido pelo adversário.

E diante de uma equipe com grande capacidade ofensiva como o Paris Saint-Germain, o Barcelona pode se ver diante de um desafio adicional para manter seu equilíbrio e controlar o meio-campo.

Os problemas de Flick não param em Rodri, já que está confirmada a ausência de Eric García e Jules Koundé, o que coloca o treinador alemão diante de opções limitadas para lidar com o confronto e aumenta a dificuldade de manter o equilíbrio entre os setores defensivo e de meio-campo.