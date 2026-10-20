Novo golpe para Flick antes do confronto com o Paris: dúvidas sobre a participação de Rodri ameaçam o domínio do Barcelona no meio-campo

Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu um possível golpe antes do aguardado confronto contra o Paris Saint-Germain, depois que surgiram dúvidas sobre a capacidade de Rodri atuar como titular, diante do desgaste muscular sofrido pelo meio-campista, que pode levar a comissão técnica a poupá-lo para evitar o agravamento de sua condição.









O Barcelona se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain na noite desta terça-feira, no estádio Parc des Princes, no grande jogo da terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O jornalista espanhol Juan Jesús revelou que Rodri não estava em sua melhor condição durante os treinos e que terminou o treinamento sofrendo com um desgaste muscular, explicando que não se trata de uma torção ou lesão grave, mas que pode levar Flick a deixá-lo de fora do time titular como medida de precaução.

Por sua vez, o jornalista Alfredo Martínez apontou que todos os indícios caminham para que Rodri seja poupado diante do Paris Saint-Germain, em um desdobramento que pode atrapalhar os planos do Barcelona antes de um teste europeu extremamente difícil.

A gravidade da possível ausência reside no papel central que Rodri desempenha no meio-campo, seja na organização da posse de bola, no controle do ritmo de jogo ou na redução do perigo do adversário.

E diante de uma equipe que possui grandes capacidades ofensivas, como o Paris Saint-Germain, o Barcelona pode se ver diante de um desafio adicional para manter seu equilíbrio e o controle da zona central.

Os problemas de Flick não param em Rodri, já que estão confirmadas as ausências de Eric García e Jules Koundé, o que coloca o treinador alemão diante de opções limitadas para lidar com o confronto e aumenta a dificuldade de manter o equilíbrio entre os setores defensivo e de meio-campo.