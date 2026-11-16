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A seleção saudita sofreu um golpe antes do aguardado confronto com o Uzbequistão, após a confirmação de que Sultan Mandash, jogador do Al-Hilal, ficará fora do último treino nesta segunda-feira por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa, sofrida durante a sessão de treinamento realizada pela equipe ontem. A lesão tira o jogador dos planos da comissão técnica no momento atual e o obriga a passar por um programa de tratamento e reabilitação nos próximos dias.

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Segundo o jornal "Asharq Al-Awsat", os exames médicos aos quais Mandash foi submetido revelaram uma lesão muscular que exige cautela. O jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa durante o treino de domingo, e a natureza da lesão foi confirmada pela avaliação médica, o que levou a comissão técnica a excluí-lo da última sessão de treinamento para evitar o agravamento do quadro.

O jogador da seleção saudita não pôde participar do treino final, nesta segunda-feira, já que as comissões técnica e médica preferiram não correr riscos com ele, diante da necessidade de um período de tratamento e reabilitação antes do retorno aos treinos coletivos. Ainda não está claro quanto tempo o atleta precisará para se recuperar totalmente, pois isso depende da evolução do quadro e da resposta ao programa de tratamento.

A lesão de Mandash ocorre num momento em que a seleção saudita busca aproveitar a atual Data FIFA para seguir preparando os jogadores e avaliar o nível de prontidão técnica e física de cada um, sobretudo porque o período de treinamentos realizado na capital do Catar, Doha, representa uma oportunidade para a comissão técnica testar algumas opções e avaliar o nível dos atletas disponíveis antes dos próximos compromissos.

A seleção saudita concluiu sua preparação para o duelo contra o Uzbequistão , marcado para terça-feira no Estádio Khalifa bin Hamad, do Al-Sadd, como parte do programa de preparação de novembro. O técnico Georgios Donis pretende aproveitar a partida para colocar em prática suas ideias táticas e dar aos jogadores a chance de mostrar suas qualidades durante o atual período de convocação.

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A seleção saudita realizou seu último treino no campo Al Ersal, sob o comando de Donis, que se concentrou em preparar o grupo disponível para o confronto. A atividade começou com uma série de exercícios de aquecimento para elevar a condição física, antes de passar para treinamentos variados, que incluíram a aplicação de algumas jogadas táticas que a comissão técnica trabalha para consolidar entre os jogadores.

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A sessão de treinamento deu atenção à organização e à movimentação em campo, com a execução de algumas ideias táticas que Donis pretende aplicar no confronto com o Uzbequistão. Os jogadores encerraram o treino com exercícios específicos de bola parada, completando a preparação de todos os detalhes que podem influenciar o andamento da partida.

O duelo com o Uzbequistão tem importância técnica para a comissão saudita, independentemente do resultado, por ser um novo teste para avaliar o quanto os jogadores assimilaram as instruções e a capacidade de cumprir as funções exigidas em campo. A partida também dá a Donis a oportunidade de rever algumas opções e definir os atletas mais bem preparados, sobretudo diante da ausência de Mandash por lesão.

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A ausência do jogador representa um desafio adicional para a comissão técnica, que terá de lidar com o desfalque no grupo disponível e escolher o substituto adequado de acordo com as necessidades da partida e as características do adversário. Ao mesmo tempo, o foco continua sendo não apressar o retorno de Mandash aos treinos antes da recuperação completa, para que a lesão não se agrave e se transforme num problema capaz de afastá-lo por mais tempo.

A expectativa é que Sultan Mandash cumpra nos próximos dias o programa de tratamento e reabilitação definido pelos departamentos médicos, na esperança de recuperar a condição física e voltar a atuar por sua equipe depois de superar a lesão. Enquanto isso, a seleção saudita espera tirar o máximo proveito do confronto com o Uzbequistão e seguir trabalhando no entrosamento do grupo durante o atual período de treinamentos.

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A seleção da Arábia Saudita disputou um amistoso na última sexta-feira, como parte da preparação de novembro, e venceu a Coreia do Sul por 3 a 2.