Novo goleiro do Arsenal tem pior média da Premier League; entenda

Visando uma maior competitividade para a posição, os Gunners contrataram o goleiro do Brighton por empréstimo até o fim da temporada

O tem um novo goleiro para a sequência da temporada. Os Gunners chegaram a um acordo com o and Hove Albion para ter Mat Ryan, australiano de 28 anos, até o fim da temporada 2020/21.

A contratação visa dar uma maior competitividade para a posição, embora Bernd Leno deva seguir como a primeira opção de Mikel Arteta para os principais jogos do time na temporada. O reserva do time para o gol, Runar Runarsson, não agrada a comissão técnica.

No entanto, Ryan é um dos piores goleiros na Premier League. Em números gerais, Ryan disputou 11 jogos com o Brighton na atual edição da Premier League e sofreu 19 gols, média de 1,7 gols sofridos por partida. Em apenas dois confrontos o arqueiro terminou os 90 minutos sem ser vazado. Nos últimos jogos do time, perdeu a titularidade para Robert Sánchez.

Segundo um levantamento da Opta, Ryan é o goleiro que, com base nas estatísticas de gols esperados, sofreu mais do que cinco gols esperados por um goleiro médio, dada a qualidade das finalizações que ele enfrentou. Sua estatística de gols evitados é de -0,5, o pior número entre todos os goleiros do Campeonato Inglês que entraram em campo em 2020/21.

-0.5 - Based on expected goals, Mat Ryan has conceded over 5 more goals than the average goalkeeper would've been expected to given the quality of shots he has faced this season. His goals prevented per 90 figure is -0.5, the worst of any goalkeeper in the PL this season. Revive. pic.twitter.com/bPXUjjjoP7 — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2021

Arteta falou ao site oficial do Arsenal sobre a contratação de Ryan e o elogiou muito. "Conhecemos muito bem Ryan pelas suas atuações em temporadas recentes e ele traz qualidades adicionais ao nosso elenco. Mat tem uma boa experiência na Premier League, o que nos beneficiará muito em campo", afirmou o espanhol.

O próprio Ryan comemorou muito a oportunidade de defender o Arsenal e revelou, em seu perfil no Twitter, que torcia para o time do norte de Londres na infância.

"Animado para começar este novo capítulo e darei tudo o que tenho para contribuir com o clube que eu amo", publicou o australiano.

Signing for the club you grew up supporting as a kid ✔️ @Arsenal



Buzzing to be beginning this new chapter and will give everything I’ve got to contribute to the first club I ever loved. pic.twitter.com/IUohEjFKVK — Maty Ryan (@MatyRyan) January 22, 2021

Não era novidade que o Arsenal estava de olho em um novo goleiro reserva. Ronald Koeman, treinador do , revelou que os Gunners procuraram o brasileiro Neto, reserva de Ter Stegen na Catalunha, mas a transferência foi negada pelo clube blaugrana.