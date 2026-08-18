Novo exame médico dá a Musiala chance de retorno após queda impressionante

Em uma cena que trouxe de volta a preocupação à torcida do Bayern de Munique, o craque Jamal Musiala caiu ao gramado em circunstâncias dramáticas, antes de enviar uma rápida mensagem de tranquilidade ao retornar aos treinos individuais nesta quarta-feira.

O internacional alemão (23 anos) havia caído de forma repentina durante sua participação no amistoso em que o Bayern venceu o Leipzig por 3 a 1 no sábado, em meio a um clima quente em que a temperatura ultrapassou os 30 graus Celsius em Munique, o que exigiu uma intervenção médica de urgência.

A "France 24" revelou, citando a agência de notícias alemã, que Musiala se queixou após a partida de tontura, problemas de circulação sanguínea e febre alta, o que o impediu de participar da sessão de treino aberta na segunda-feira.

Apontou ainda que o ex-jogador da academia do Chelsea apareceu nesta quarta-feira na sede do clube, onde passou por exames médicos minuciosos antes de realizar um treino individual leve, em um primeiro passo rumo ao retorno completo.

Veículos de imprensa alemães confirmaram que Musiala é forte candidato a retornar aos treinos coletivos nesta semana, para estar à disposição na aguardada disputa da Supercopa diante do Borussia Dortmund no sábado.

Este episódio ocorre após um período difícil vivido por Musiala, que ficou de fora dos seis primeiros meses da temporada 2025-2026 por conta de uma fratura no tornozelo sofrida na Copa do Mundo de Clubes, antes de voltar a atuar pela seleção alemã na Copa do Mundo de 2026, da qual a Alemanha se despediu nas oitavas de final diante do Paraguai.