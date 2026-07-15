Novo escândalo no campo de treinamento dos “Leões da Teranga”... Mendy paga o preço pela negligência da Federação Senegalesa

O cenário esportivo do Senegal passou por grandes turbulências desde a eliminação da seleção dos Leões da Teranga diante da Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os casos polêmicos se sucedem em um cenário caótico, desde acusações de assédio sexual, passando pela demissão do técnico Babi Thiaw e pela interferência descarada nos assuntos da federação, até as suspeitas em torno do médico da seleção — que seria, na verdade, um ginecologista —, em uma longa lista de escândalos que parece não ter fim.

E hoje, quarta-feira, foi revelado um novo escândalo que tem como vítima o goleiro senegalês Édouard Mendy, do Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O site “Foot Mercato”, citando seu homólogo “Sport News Africa”, revelou um novo episódio que destaca as dificuldades enfrentadas pelos jogadores do Senegal durante o torneio.

O site confirmou que nem os jogadores, nem a comissão técnica, nem qualquer membro da delegação estavam segurados durante a Copa do Mundo, já que a Federação Senegalesa de Futebol não providenciou qualquer cobertura de seguro para proteger aqueles sob sua responsabilidade.

Edward Mendy sofreu com isso em primeira mão após se lesionar no joelho durante a segunda partida da fase de grupos contra a Noruega.

O goleiro senegalês, que foi obrigado a fazer uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão, teve que arcar sozinho com os custos do exame, que eram exorbitantes nos Estados Unidos. Esse é mais um exemplo da desorganização que marcou a participação do Senegal na Copa do Mundo.