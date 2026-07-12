"Novo escândalo na Copa do Mundo"... Klattenberg critica a FIFA pelo incidente do gol de Bellingham

O ex-árbitro inglês Mark Clattenburg afirmou que uma nova perspectiva das imagens do incidente da “câmera-aranha” na partida entre Inglaterra e Noruega pode dar origem a um novo escândalo que lançaria uma sombra sobre a Copa do Mundo.

O ex-árbitro inglês analisou a polêmica em torno do gol de Bellingham, o primeiro da partida contra a Noruega, que gerou protestos noruegueses sob a alegação de que a bola teria batido no cabo da câmera “aranha”, em um artigo publicado no jornal “Daily Mail”, com o seguinte teor:

Klatenberg disse que a Inglaterra marcou o gol de empate na partida contra a Noruega (1 a 1; os ingleses venceram por 2 a 1), na madrugada de hoje, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, e os torcedores comemoravam com grande entusiasmo o belíssimo gol de Jude Bellingham.

Mas, em seguida, notei que o goleiro da Noruega, Orjan Niland, protestava contra o árbitro francês, Clément Turpin. Em seguida, soou o apito marcando o fim do primeiro tempo.

Em seguida, o banco de reservas da Noruega ficou furioso com o quarto árbitro, Alejandro Hernández. Ficou claro que o técnico da Noruega, Ståle Solbakken, não estava satisfeito.

O canal Fox, com o qual trabalho como analista de regras nesta Copa do Mundo, permitiu que eu e a equipe analisássemos o motivo de tanta insatisfação. Então, assistimos ao vídeo. Aquela imagem. Talvez vocês também tenham visto nas redes sociais. O ângulo que mostra a bola caindo repentinamente do ar. Quase ninguém conhece as regras.

Todos nós nos lembramos da bola que caiu do alto na partida entre Sunderland e Liverpool, não é mesmo? Quando há uma interferência externa? Comecei a me perguntar se a bola, nesse caso, teria batido em alguma coisa, como os cabos dos quatro cantos que sustentam a câmera “Spydecam” suspensa acima do campo.

A trajetória dela não foi normal ao cair no campo e nos pés de Elliot Anderson, do ângulo de onde estávamos assistindo.

A partir daí, Anderson avançou em benefício da Inglaterra antes de passar a bola para Anthony Gordon, que, por sua vez, passou para Bellingham, que marcou o gol de empate. Portanto, se a bola bateu em um desses cabos, ela desempenhou um papel decisivo no gol de empate da Inglaterra; e, se houvesse provas disso, esse gol não teria sido validado.

Declaração da FIFA e credibilidade da Federação Internacional

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou um comunicado esclarecendo que os sensores dentro da bola não detectaram nenhum contato. Foi-nos dito que eles são capazes de detectar o menor toque e, portanto, teriam percebido se a bola tivesse batido em um cabo de tensão.

É claro que a FIFA nunca diria o contrário, por medo de que outro escândalo lançasse uma sombra sobre esta Copa do Mundo. Talvez isso comprometa a credibilidade da FIFA e indique uma queda na confiança do público no mundo do futebol atual, já que muitos torcedores se recusam a acreditar nela.

Para mim, parece que algo aconteceu, mas a tecnologia não corrobora essa alegação.

Sinto pena do árbitro do VAR, Jérôme Brissard, da França. Será que ele sabia que precisava verificar algo tão estranho assim? Será que ele tinha o ângulo adequado para verificar isso? Os dados dos sensores estavam disponíveis para ele, e será que ele sequer pensou em consultá-los? O “medidor de toque” no futebol?

Tudo acabou muito rápido com o reinício da partida, e só depois disso é que todos nós tivemos tempo suficiente para analisar a situação por conta própria.

Na Noruega, talvez digam, pelo menos, que Dick Turpin estava usando uma máscara. Já na Inglaterra, talvez haja algum sentimento de gratidão por Clement Turpin ter apitado essa partida e por nada suspeito ter sido detectado.

A equipe de Bellingham e seus companheiros foi tratada de forma justa no geral, mesmo tendo ouvido reclamações de que o pênalti marcado por uma falta de Djed Spence deveria ter sido concedido, já que acabou sendo anulado... Pessoalmente, não concordo com isso. Spence ultrapassou a linha e eu estava de olho nele. Aceitei essa alteração por meio da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR).

Haaland e a sorte da Inglaterra

A seleção inglesa teve sorte porque Erling Haaland colocou as duas mãos em Anderson durante o escanteio do qual a Noruega marcou seu gol. A bola não estava em jogo e, por isso, o árbitro ordenou a repetição da jogada após revisar a imagem, já que Haaland lhe deu um motivo para anular o gol. Mas compreendo perfeitamente o sentimento da Noruega de que as decisões decisivas não foram a seu favor nesta partida das quartas de final.

A Inglaterra deve estar satisfeita por tudo ter dado certo no final, mesmo que Thomas Tuchel não esteja totalmente contente com isso.