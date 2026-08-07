Gianni Infantino voltou a se envolver em polêmica. Segundo uma investigação extensa do The Telegraph , o atual presidente da FIFA ajudou uma amante a conseguir uma promoção e um aumento salarial substancial durante seu período como secretário-geral da UEFA. O relacionamento gerou tanta agitação no ambiente de trabalho que o então presidente da UEFA, Michel Platini, interveio.

Infantino foi secretário-geral da entidade europeia de futebol entre 2009 e 2016 e, em 26 de fevereiro de 2016, foi eleito presidente da FIFA. O suíço, que sucedeu Sepp Blatter, está atualmente sob enorme pressão por causa de planos para colocar parte dos direitos da Copa do Mundo em uma nova empresa na qual investidores privados poderiam entrar.

O chefe da FIFA é casado desde 2001 com Leena Al-Ashqar, que conheceu quando ela trabalhava para a federação libanesa de futebol. Juntos, eles têm quatro filhas, mas, segundo The Telegraph, Infantino também iniciou um relacionamento com uma funcionária da organização durante seu período na UEFA.

A mulher em questão, cujo nome não é citado pelo jornal britânico, exercia inicialmente uma função administrativa. Pouco depois, Infantino teria promovido a funcionária a um cargo de gestão, uma decisão que, segundo o jornal, causou espanto em vários colegas dentro da UEFA.

Financeiramente, a mulher também teve um avanço considerável com a promoção. Seu salário teria aumentado cerca de trinta por cento, chegando a 160 mil francos suíços por ano, o equivalente a mais de 170 mil euros.

A situação provocou grandes tensões dentro da entidade europeia de futebol, segundo uma fonte do The Telegraph. "Ele cometeu um grande erro que quase lhe custou a carreira", disse a fonte. "Pessoas dentro da UEFA disseram a Platini: 'Você precisa demiti-lo'."

Platini teria acabado colocando Infantino diante de uma escolha clara: "Ou você sai, ou ela sai." Segundo o jornal, Infantino optou por permanecer na UEFA e a mulher teve de sair, após o que ele teria conseguido para ela, por meio de sua rede de contatos, um novo e lucrativo cargo em uma organização semelhante.

Na saída, a mulher também recebeu, segundo o The Telegraph, uma indenização de "seis dígitos" e pôde fazer, às custas da UEFA, um curso em um instituto onde o custo anual era de aproximadamente 45 mil libras, cerca de 52 mil euros.

Um porta-voz da UEFA confirma que uma indenização foi paga e informa que as regras internas já foram ajustadas para evitar uma situação semelhante no futuro.