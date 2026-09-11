Em uma decisão contundente que reflete o aperto do cerco da Federação Internacional de Futebol sobre a corrupção, a FIFA baixou a cortina sobre um dos maiores escândalos de uso indevido de verbas de ajuda humanitária, anunciando punições severas que atingiram os dirigentes de duas federações de futebol, após seu envolvimento na apropriação de recursos destinados ao combate à pandemia de Covid-19 e no desvio desses valores para benefício pessoal.

A grande queda do presidente da federação das Maldivas

A FIFA anunciou na sexta-feira a suspensão vitalícia de Bassam Adeel Jaleel, ex-presidente da Federação de Futebol das Ilhas Maldivas, de qualquer atividade ligada ao futebol, além de multá-lo em um milhão de francos suíços, o equivalente a 1,23 milhão de dólares americanos, após ficar comprovado que ele fez uso indevido dos recursos do plano de ajuda lançado pela FIFA para auxiliar as federações durante a pandemia.

Jaleel já havia sido suspenso temporariamente em momento anterior, no âmbito de uma ampla investigação sobre acusações de lavagem de dinheiro, desvio de verbas e corrupção. As investigações revelaram que ele depositou recursos pertencentes à FIFA em sua conta pessoal e os utilizou para comprar um apartamento de luxo para si.

A "Reuters" citou meios de comunicação locais informando que Jaleel cumpre atualmente uma pena de prisão que totaliza 32 anos por acusações de corrupção financeira, enquanto o "The Sun" apontou que ele foi transferido para prisão domiciliar no mês passado por recomendação médica, depois de já ter sido enviado para lá em março passado e, em seguida, devolvido à prisão após uma enorme onda de indignação popular.

Jaleel não foi o único no rol dos punidos, já que a FIFA também anunciou o banimento do ex-diretor financeiro e administrativo da federação das Maldivas, Mohamed Aqeel, por um período de 10 anos, com multa de 100 mil francos suíços, sob a acusação de facilitar e encobrir o uso indevido de recursos da FIFA, além de usar documentos falsificados e não cooperar com o Comitê de Ética independente.

Outro escândalo em Montserrat

O martelo das punições não parou nas Maldivas, estendendo-se também à região do Caribe. A FIFA anunciou a suspensão vitalícia de Vincent Cassell, ex-presidente da Federação de Futebol de Montserrat, e sua multa de um milhão de francos suíços, após ser considerado culpado de uso indevido do cargo, conflito de interesses sistemático e uso indevido de recursos da FIFA e da federação de seu país, além de conduta prejudicial à integridade física e psicológica dos funcionários da federação.

A decisão também incluiu o ex-secretário-geral da mesma federação, Tandika Hughes, que foi punido com suspensão por 15 anos e multa de 150 mil francos suíços, sob a acusação de obter benefício pessoal em transações ilícitas relacionadas a recursos da FIFA e de facilitá-las.

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A FIFA reafirmou que essas decisões surgem no âmbito de seu compromisso absoluto de proteger os recursos do futebol e de garantir que cheguem a quem de direito, especialmente aqueles destinados a crises humanitárias.