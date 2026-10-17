O site "Archivo VAR", especializado na análise de situações de arbitragem, encerrou a polêmica em torno do lance de mão na partida entre Barcelona e Real Betis, válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, ao confirmar que a marcação da infração foi correta em razão da posição não natural do braço do jogador.

O site explicou que a bola bateu no braço do jogador em uma posição que contraria as regras sobre toque de mão, o que torna o lance passível de marcação da infração, destacando que o critério de avaliação nesse caso não está relacionado à mudança de trajetória da bola ou ao efeito do toque sobre o controle dela, mas sim à posição do braço no momento em que a bola o atinge.

Iturralde González, ex-árbitro e analista de situações de arbitragem da rádio "Cadena SER", também confirmou que a decisão de anular o gol foi correta, explicando que o toque de mão ocorreu durante a mesma jogada e que, portanto, o gol deveria ser anulado conforme as diretrizes de arbitragem em vigor.

Em um contexto relacionado, a partida registrou outra polêmica de arbitragem a respeito do gol de empate marcado pelo Real Betis aos 27 minutos, quando Valentín Gómez subiu em um cruzamento dentro da pequena área e mandou para as redes de cabeça, após uma cobrança de escanteio que a defesa do Barcelona não conseguiu afastar como deveria.

As imagens mostraram um contato entre o braço do zagueiro do Betis e as costas de Xavi Espart durante o salto pela bola, o que levou parte dos torcedores do Barcelona a pedir a marcação de falta contra o autor do gol.

Mas o árbitro De Burgos Bengoetxea não marcou infração nem interveio para revisar o lance, enquanto Jota Jordi, analista do programa "El Chiringuito", considerou que o gol deveria ter sido anulado por haver um empurrão claro.