Novo e surpreendente desdobramento envolvendo Jerayno Schaken e o Feyenoord

Jerayno Schaken participou do treino com o grupo principal do Feyenoord nesta terça-feira. Com isso, o ponta de 17 anos, que desperta o interesse do FC Twente, desfalcou a equipe principal de aspirantes em um amistoso.
É o que informa o geralmente confiável Feyenoord Youth Watcher. Trata-se de um novo desdobramento em torno do grande talento, que na semana passada ainda causou surpresa.
O Twente, afinal, apresentou uma proposta de 1 milhão de euros por Schaken, que tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028.
O Feyenoord recusou a oferta, para grande irritação de seu pai, Ruben. Em conversa com a ESPN, ele disparou duras críticas contra seu antigo clube.
Segundo Schaken pai, os rotterdammers pedem nada menos que 10 milhões de euros pelo filho. “Um valor absurdo por um jogador da base que ainda precisa fazer sua estreia no time principal. Isso é sabotagem do Feyenoord. Não vou deixar que façam isso com o meu filho.”
Na segunda-feira, Feyenoord e Schaken voltariam a sentar à mesa para conversar. Um dia depois, ele voltou a treinar com a equipe principal.
Sem Schaken, o Feyenoord sub-21 empatou por 2 a 2 com o Crystal Palace sub-21. Twan Schens e Izu Onunta marcaram os gols da equipe de Roterdã.